Hoy Lilia Novillo asumió como flamante titular del Superior Tribunal de Justicia de San Luis. Ante un salón repleto de funcionarios judiciales, abogados, magistrados y ministros del Poder Ejecutivo, el vicegobernador de San Luis, Carlos Ponce, encabezó el acto y la mesa de autoridades a la que también se sentaron Novillo, Uría, el procurador general, Fernando Estrada y la jueza civil Beatriz Tardieu. En la ocasión también juraron los jueces de Paz: Mariano Davis (El Trapiche), Juan Pablo Alvarado Magallanes (Los Cajones) y Horacio Morales (Unión).

El encuentro significó además el cierre de la gestión de Omar Uría, quién en su mensaje agradeció el apoyo por parte de todo el Poder Judicial puntano e hizo un balance de su gestión. Más tarde, el magistrado saliente fue el encargado de tomarle juramento a Novillo. “La verdad es que es un nuevo desafío. Si bien es un paso normal en el Poder Judicial, porque cada año se cambia al presidente, lo hacemos. Y como somos pocos actualmente, me tocó a mí”, expresó la magistrada.

Luego adelantó cuál es el perfil que intentará imponer en la gestión que inicia. “Estamos tratando de delinear un nuevo juez, adecuado a los tiempos, que viva la realidad social en la que estamos inmersos. Con los problemas sociales o económicos que hay, no tan atado al ritualismo o a la norma y que sea diligente, que se mueva y pueda fallar a derecho, conociendo de lo que habla”, remarcó.

En su mensaje, tras el juramento, Novillo valoró la utilización de los nuevos recursos tecnológicos pero puso por encima de ello el rol humano de los jueces. “El juez, el hombre, de la mano de la tecnología, nos puede dar muchas soluciones y hacer la vida más placentera. Pero el juez es quien imparte justicia”, señaló.

En otro tramo de la charla con los periodistas, Novillo se refirió a Carlos Cobo y Raquel Corvalán, dos profesionales que fueron postulados por el Poder Ejecutivo Provincial para integrar el Superior Tribunal de Justicia. Sus pliegos son analizados actualmente en la Legislatura. “Los estamos esperando con muchas ganas. El trabajo habitual es pesado. En San Luis nos conocemos todos, sabemos que Cobo y Corvalán van a trabajar fuerte a la par de nosotros. Al doctor Cobo lo conozco por su actividad privada, de hace muchos años. Y a la doctora Corvalán la conocí ya en la función porque trabajó en el Poder Judicial. En San Luis sabemos qué ha sido cada uno y sabemos que los dos están dispuestos a ayudarnos en esta tarea y que lucharán por el beneficio del pueblo de San Luis. Tenemos toda la intención de mejorar la justicia y acá lo único que cuenta es la gente”, aclaró.

Sobre el final, Novillo adelantó cuáles serán los objetivos que perseguirá en el año de gestión que inicia: “Quisiera abrirle un poco más la puerta a la justicia, para que se vean las cosas. Quiero que el pueblo esté informado, que la gente de San Luis pueda ver el trabajo que hacemos. Y cuando sea oportuno aplaudir a un juzgado o una cámara por su trabajo lo felicitaremos y cuando sea necesario mostrar que no trabajan bien o son remolones recibirán la condena social, porque lo vamos a mostrar para que no se escondan las cosas. No hay mejor cosa que la transparencia. No se puede pedir transparencia en un discurso para que suene bonito, hay que practicarla y la tecnología es un arma poderosísima para la transparencia. Nos permite que se visualice todo y en eso vamos a trabajar”, cerró.

Fuente: ANSL