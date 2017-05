Rodrigo Morales sufría de meningoencefalitis herpética, que terminó con su vida ayer pasado el mediodía. Su padre, Marcelo Díaz, venía luchando contra la afección de su hijo durante varios meses, organizando todo tipo de actividades solidarias.

El adolescente de 14 años, de Villa Mercedes, estaba internado en el Hospital de San Luis hace 8 días. La triste noticia fue confirmada por su padre, a través de facebook, en el que expresó su desgarrador sentimiento: “Hoy es el día más infeliz de mi vida, mi angelito, Rodrigo, se fue al cielo”.

En febrero, Díaz había organizado un recital de rock a beneficio en su ciudad, para reunir $36 mil que costaba un tratamiento de polisomnografia con oximetría nocturna. Lamentablemente aquel recital fue suspendido.

El 24 de abril, el padre publicó una conmovedora carta que título: “Carta a un hijo…para mi bebé Rodrigo”, en la que vuelca sus sentimientos sobre las aventuras y desventuras que conlleva la crianza de un hijo.

Una enfermedad en la que el diagnóstico precoz es fundamental

Fiebre, compromiso de conciencia, crisis convulsiva, además de trastorno de memoria y del lenguaje son síntomas propios de esta enfermedad que irrita e inflama al cerebro. Es la encefalitis viral no epidémica más frecuente, grave y con mayor tasa de mortalidad en relación a otras. No obstante, es la única tratable.



Existen dos tipos de virus herpes simple: el VHS-1 es el que más comúnmente causa encefalitis, se desarrolla en la boca y se transmite por contacto directo. En cambio, el VHS-2 se produce en la vía genital y se contagia por transmisión sexual.



Los virus herpes tienen ADN, una vez que se adquieren quedan acantonados en los ganglios de los nervios. Por algún factor desconocido, en ocasiones pueden activarse y afectar al lóbulo temporal medial.

Esta enfermedad puede aparecer a cualquier edad, no obstante, es más frecuente en dos grupos: en los menores de 20 años, debido a que entran en contacto con el virus por primera vez, y en mayores de 50 años, ya que a esta edad se facilita el reflorecimiento del virus. Asimismo, se desarrolla en personas inmunocompetentes (inmunidad normal) y no aumenta su incidencia en inmunosuprimidos (personas cuyas defensas están bajo los niveles normales).



Para hacer la detección de esta patología se requiere de un escáner o resonancia que muestre el compromiso del lóbulo temporal medial. Posterior a ello, se solicita una punción lumbar para ver el líquido y realizar una Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR) con el fin de determinar si hay secuencia de herpes. Este examen no es invasivo y tiene una alta sensibilidad y especificidad.



Antes de que existiera tratamiento la tasa de mortalidad en pacientes era del 70%, sin embargo, en la actualidad llega al orden del 15 a 20% gracias al diagnóstico precoz y a la utilización del aciclovir.

Si bien no existe forma de prevenir esta enfermedad es de vital importancia que la persona sintomática acuda de inmediato al servicio de salud, ya que el éxito del tratamiento depende, en parte, de la rapidez con la que se le administre el fármaco.

