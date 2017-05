Tiago es un bebé de 2 años quien, junto a su joven madre, salió a dar un paseo por las calles de Merlo, el martes por la tarde. El menor comía unos caramelos que habían sacado de una máquina de juegos, cuando Tiago se ahogó repentinamente con uno de ellos.

La mama trató de que su hijo escupiera el dulce pero no pudo lograrlo. El rostro del niño, poco a poco, iba tomando color morado frente a la desesperación de su mamá que no lograba que su niño expulsara los caramelos. La mujer trató de frenar un remis para llevarlo al Hospital de Merlo pero tuvo la sensación de que su hijo no iba a lograrlo. “Fueron unos minutos donde no tuve tiempo a nada y de pronto apareció un chico, lo alzó y como pudo le saco el caramelo”, contó la agradecida mujer. “Un genio”, lo calificó, sin saber que el muchacho era un Bombero Voluntario del cuartel de la Villa de Merlo.

Angie, la mamá del niño, relató que “sólo pensaba en sacarle el caramelo porque lo veía caer tan rápido, pensé que lo perdía en mis brazos, fue horrible”. Cuando Facundo, el Bombero, hizo lo suyo para salvarle la vida al pequeño, la mamá alzó a su hijo y lo llevó al hospital sin preguntar el nombre del joven. “Sólo le dije gracias y me retiré con mi hijo que lloraba”, relató Angie.

Facundo Quiroga, el héroe de Merlo, hace una semana fue uno de los instructores en el curso de RCP que se dio en el Cuartel de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Merlo. El joven contó con total profesionalismo lo que pasó con Tiago: “Venía por la avenida del Sol, a la altura del hotel Piscu Yaco, cuando veo una mujer que pedía ayuda desesperada porque su nene se había atragantado con caramelos. El nene estaba cianótico (color azulado de la piel), así que inmediatamente comencé con las maniobras de desobstrucción de vía aérea, hasta que fueron expulsados los caramelos y así el niño pudo recuperar la respiración”, contó el bombero.

Fuente: El Merlino