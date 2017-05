El padrón electoral provisorio ya puede consultarse por internet

También se podrá hacer por teléfono al 0800-999-7237. A partir de ahora no estará más en papel.

Búsqueda. En San Luis están habilitados para votar 356.571 personas, unas 2.000 menos que en 2015.

Hasta el 19 de mayo inclusive los ciudadanos habilitados a votar tendrán tiempo para consultar el padrón provisorio y realizar las correcciones que fueran necesarias, antes de las elecciones primarias y generales que se celebrarán en julio y octubre, respectivamente. En el sitio www.padron.gob.ar ya están cargados los nombres y datos personales de los 376.571 sanluiseños que deberán emitir su voto este año. Todavía no figura su lugar de votación, porque justamente este período es para que cada uno confirme que la dirección que figura es la correcta.

La secretaria Electoral Federal, Sonia Randazzo, aclaró que “el mismo padrón se utilizará tanto para las PAS, porque en San Luis las primarias no serán obligatorias, del 30 de julio como en la elección general del 22 de octubre. Las consultas también se pueden hacer por vía telefónica al 0800-999-7237”. La funcionaria judicial explicó que “en esta etapa se deben hacer los reclamos pertinentes si un ciudadano no figura, tiene un domicilio desactualizado o si sus nombres o número de documento no coinciden con el original”.

Además, destacó que “nuestro padrón, al día de hoy, es uno de los más actualizados del país porque ya tiene cargadas todas las novedades que surgieron de la Cámara Nacional Electoral. Y tenemos el caso de unos 200 electores que no tenían antecedentes en la provincia que también fueron regularizados”. Los reclamos se pueden hacer personalmente en la Secretaría Electoral (Colón 654, primer piso), mediante un formulario que facilita el Correo Argentino donde el interesado deja constancia del cambio u omisión, adjuntando una fotocopia del documento legalizada y el envío postal es gratuito o bien mediante la página del Cámara Electoral (www.electoral.gov.ar ) en el link “Trámites y Formularios”. Ahí se accede a una guía que permite llenar la planilla donde se deja constancia de los cambios. Y recordó que en esa misma página existe el "Registro de Infractores" donde todos los ciudadanos pueden controlar si tienen pendiente alguna multa por no haber emitido su voto en alguna elección.

Randazzo indicó que todos los ciudadanos que figuran en este padrón, “tienen el DNI tipo tarjeta digital que es el único válido para poder votar a partir de este año. Por eso es que logramos que la gran mayoría actualizara sus domicilios o bien que ratificaran el que ya constaba en el documento anterior”. Otro detalle que destacó fue que “a partir de este año al padrón electoral sólo se podrá acceder de manera digital, es decir que esos enormes formularios de papel ya no estarán disponibles porque tenemos tres que están de respaldo y en custodia en esta dependencia. Lo que sí estamos facilitando son copias digitales para que los diferentes partidos políticos lo tengan y puedan ofrecerlo a sus simpatizantes o afiliados y también se lo enviamos a distintas escuelas y establecimientos públicos del interior provincial para que todos los ciudadanos puedan acceder desde una computadora y hagan sus reclamos”.

En este nuevo listado también están incluidos los adolescentes que cumplen 16 años hasta el 22 de octubre y que la ley les permite participar del acto eleccionario, aunque no están obligados. Randazzo anticipó que “es posible que en la fecha de las PAS, alguno de estos nuevos electores habilitados todavía tenga 15 años porque puede ser que cumpla los 16 después de esa fecha. Esto no será un impedimento y podrán emitir su voto sin problemas porque está previsto que cumplirá la edad permitida hasta la fecha de la elección general”.

Fuente; El diario