El viernes pasado el ex ministro del Campo que será el gerente de la Sapem (sociedad anónima de participación estatal mayoritaria) Carnes San Luis, Sebastián Lavandeira, contó todos los detalles de cómo avanza el plan y para cuándo se puede esperar que los productos lleguen a las góndolas. Lavandeira relató que se está trabajando en los pliegos licitatorios para las obras de refacción y construcción de los frigoríficos provinciales; y también en los referidos a la compra y engorde de materia prima. El primer objetivo es tener listo el frigorífico de Unión para octubre, mes en el que los primeros productos del Plan Maestro de Carne estarían llegando a las góndolas.

Lavandeira dijo que los frigoríficos tienen que primeramente ser refaccionados antes de ser puestos en marcha. “Y estamos en plenas reuniones con productores, abasteros y carniceros que son la parte viva de este proyecto”, agregó. Cabe destacar que además de la faena en los frigoríficos, el Gobierno planea hacerse cargo de toda la cadena de producción. “Es la única forma de poder bajar el precio. Vamos a ir desde un ciclo de recría a un engorde y haremos la faena propia. O sea, somos dueños de los animales y dueños del frigorífico”, remarcó Lavandeira, señalando que el proyecto de 2011, de tercerizar el funcionamiento de los frigoríficos, “ya fracasó”, salvo el caso de Justo Daract.

De igual manera, al comienzo se deberán comprar algunos animales ya engordados, lo cual se hará aproximadamente en julio. “Si compramos un novillo de 280 kilos, llegamos a octubre con 400 kilos en un feedlot. No queremos llegar a comprar el gordo, porque ahí no hacemos la diferencia de precio”, explicó el ex ministro, señalando que se va a empezar con el 50% de la capacidad de faena de cada uno de los frigoríficos.

En números concretos, serían mil animales por mes para Unión, cerca de 800 para Beazley y 800 para Quines. El objetivo es que, cuando los frigoríficos ya funcionen a pleno, estas cifras se dupliquen. Otro paso que requerirá mucho tiempo es la selección y capacitación del personal. A su vez, esperan que esto genere alrededor de 20 o 25 puestos de trabajo directo en los pueblos donde se encuentran los frigoríficos, a los que habrá que sumarle los indirectos. “Queremos trabajar con el sistema de abasto que existe y trabajar con las carnicerías también. Pretendemos firmar convenios con los abasteros y carniceros y que ese precio sea transferido a la góndola. No estamos pensando en abrir las bocas de expendio. Queremos que esa oportunidad sea para el sistema comercial y las carnicerías”, dijo Lavandeira.

En cuanto a las críticas de la Confederación Rural, el futuro gerente de San Luis Carnes dijo que los convoca a escuchar el plan en detalle. “Aparte va a ser bueno para ellos que quieran colaborar con este sistema”, dijo Lavandeira, quien aseguró que “acá el Estado no está interviniendo”, sino que “está trabajando para que esto sea una cadena eficiente”.

El ex ministro estuvo de acuerdo con Raúl Foncueva a la hora de señalar que la producción alcanza de sobra para cubrir el mercado interno, pero no con respecto a la cantidad que entra de otras provincias. Para el hombre de la Confederación Rural es cifra es del 25%, mientras que Lavandeira asegura que se trata del 65%. “Sobre ese mercado queremos trabajar”, puntualizó. “Hacer una crítica sin fundamento, sin sustento o sin haber escuchado, hay que tomarlo como una crítica sin sentido. Una vez que lo escuchen, que lo debatamos y si no les gusta que lo critiquen, pero sin escucharlo me parece una falta de respeto para la gente que ha trabajado en esto”, concluyó Lavandeira.

Fuente: La Gaceta Digital