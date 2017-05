Ayer comenzó la actividad -que aborda la economía colaborativa, el desarrollo sustentable y el camino hacia las ciudades inteligentes- en el espacio turístico de la ciudad de Juana Koslay. Luego de la presentación de los participantes se procedió a la apertura del Foro Usina Ciudad Inteligente Argentina que tiene por objetivo potenciar la economía colaborativa en Cuyo, proponer metodologías de aprendizaje entre pares y trabajar temas referidos al desarrollo urbano integral, equitativo y sostenible. Se trata del segundo foro que se realiza en el país, en esta oportunidad el Municipio de Juana Koslay fue el ganador del concurso para ser sede.

Conformaron la mesa académica, en la apertura, el ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción, Cristian Moleker; el intendente de Juana Koslay, Andrés Vallone; la presidenta de la FISAL, Sandra Pérez; el director del Programa Ciudades de CIPPEC, Gabriel Lanfranchi, y Érica Molina del BID (Banco Interamericano de Desarrollo).

El ministro Moleker celebró que el foro de economía colaborativa se realice en Juana Koslay. En referencia a este último concepto explicó que “se vincula a la economía de la aglomeración, la lucha por la asimetría de la información, estos elementos se pueden resolver de la mano de la innovación y las nuevas tecnologías”.

El funcionario provincial explicó que “la sustentabilidad tiene tres ejes: la riqueza o rentabilidad, el cuidado del medioambiente y el sector social. Si no llega a la sociedad, la sustentabilidad no se logra y no se puede mantener en el tiempo. La Provincia, en este sentido, tiene un Tratado de Paz entre Progreso y Medioambiente que se desarrolla desde el 2008 y actualmente está en plena ejecución”.

Por su parte, el intendente Vallone expresó que “el pluralismo que se da en estos encuentros con diversidad de opiniones, experiencias regionales, sin dudas va a llevar a resultados muy buenos”.

Recordó que “es una ciudad muy joven, que sólo tiene 28 años de vida y fue fundada por Adolfo Rodríguez Saá en 1989; y surgió de pequeñas aldeas que dependían de la ciudad de San Luis y eran poco atendidas. En un trabajo entre el Gobierno provincial y los vecinos crearon este municipio, muy pujante, y podemos decir con orgullo que Juana Koslay es la ciudad con mayor proyección de crecimiento de la provincia”.

El director del Programa Ciudades de CIPPEC señaló que “en el foro se presenta un nuevo paradigma que nos pone a pensar a la ciudad de manera holística, integral, con modificación en los procesos de gestión para que las ciudades sean más colaborativas; el mecanismo es el aprendizaje entre pares, compartir ideas, llevarnos un diagnóstico de lo que está pasando y propuestas para resolverlos”.

Este evento continua hoy viernes en el Salon Parque del Sierras Hotel.

Fuente: ANSL