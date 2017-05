A fines del año pasado se publicaron en el Boletín Oficial los cambios de la Ley 27346 de Impuesto a las Ganancias, la cual pasó a incluir, por primera vez en la historia, a magistrados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias, quienes “comenzarán a pagar cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017, inclusive”, según publicó la AFIP.



A mediados de este mes finalmente se produjeron los primeros nombramientos de magistrados y funcionarios del Poder Judicial en la provincia. En total, fueron 15 los que asumieron pero, por lo que ayer declaró la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Lilia Novillo, solo uno de ellos lo terminará pagando.



“En la parte de Justicia hay interpretaciones. En este momento están corriendo dos bibliotecas. Una biblioteca dice que los que deben pagar son los que ingresaron como jueces, pero no dentro de la Justicia por primera vez. Por ejemplo, un ascenso de un juez de primera instancia a camarista no entraría dentro de la ley. El único que debería pagar es aquel que viene de afuera e ingresa en el carácter de juez”, fue lo primero que dijo Novillo, reconociendo que, “como todas las cosas que duelen en el bolsillo, va a haber una resistencia natural a no pagar”.



Ante este panorama, Novillo consideró que, de los magistrados que fueron recientemente nombrados, Matías Benjamín Mezzano, que asumió como juez de primera instancia de Ejecuciones Fiscales, sería el que “está en el horno”.





“La discusión va a estar entre los que están en la Justicia y ascienden a otros cargos. Algunos dicen que es un ascenso y otros dicen que no, que es un cargo nuevo y deberían pagar. Hay que compatibilizar. Si yo estuviera de acuerdo con que hay que pagar, no puedo salir en contra de toda la Justicia de San Luis que no quiere pagar”, continuó la presidenta del STJ, a quien luego se la consultó por su postura con respecto al tema.



“Si me pedís mi opinión personal, yo creo que se debe pagar, pero bien, porque a decir verdad el único que paga bien el impuesto a las ganancias, a cara de perro, es el empleado, porque al empleado se lo sacan de sueldo. Los funcionarios dividen el sueldo entre gastos de representación y gastos de no sé que, o sea no pagan el total; y las empresas pagan según lo que ellos declaran. Es muy injusto”, respondió Novillo.



“Es así”, respondió la presidenta cuando este medio le preguntó si el hecho de que solo uno de los nuevos magistrados y funcionarios pagará el impuesto puede ser visto como la “corpo judicial” interpretando las leyes para beneficiarse a sí misma. “Si no se hubiera establecido de otra forma. Habría que hacer un movimiento para que paguemos bien todos”, concluyó Novillo.

Fuente: La Gaceta Digital