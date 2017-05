La Ruta Nacional N° 3 es la arteria que conecta por zona costera al norte con el sur del país, en el tramo que une a Comodoro Rivadavia con Caleta Olivia los desniveles propios de la topografía de la zona y el tiempo de abandono han propiciado la formación de grandes baches que funcionan como trampas para los viajeros que no conocen la zona.

Esteban Vega, de 47 años es un enfermero de la guardia del Hospital Zonal de Caleta Olivia, que a diario por su trabajo se encuentra con heridos por accidentes y pudo reconocer que una de las principales causas de los graves accidentes que ocurren en la conexión entre Chubut y Santa Cruz son los baches.

"En la memoria como próximos tengo tres accidentes, uno de ellos fue de parte de un equipo de Rugby de Comodoro que viajaban a jugar a Pico Truncado, tuvieron un grave accidente en la curva de playa Alsina a consecuencia de un pozo, esto podría haber sido un accidente fatal y afectar la carrera incluso de esos chicos, por mencionar un solo caso", relato Esteban y reconoció que eso lo movilizó. "Si no hay nadie que haga nada, tengo que ir yo a taparlos me dije, llevó bolsas de cemento preparare mezcla con anticongelante y acelerante hidrófugo y me pondré a tapar", dice.

Y así lo hizo, ayer domingo tuvo franco en su trabajo como enfermero y decidió pasar todo el día en la ruta tapando baches. "Los baches más grandes que pude tapar son desde La Lobería a unos 20 kilómetros antes de llegar a Caleta Olivia", detalló en diálogo con El Patagónico.

Para Esteban su gesto no es más que "un granito de arena", pero la respuesta que tuvo en redes sociales fue enorme, miles de vecinos agradecieron su gesto entrando a la temporada de invierno donde el tránsito en la zona aún torna todo más peligroso.

"Mis amigos me dicen ´che esto es responsabilidad de Vialidad Nacional´, pero si vamos a esperar a que ellos resuelvan se pueden perder vidas, esto es para prevenir eso, lo entiendo pero hasta que hagan algo estoy dispuesto a seguir tapando cuando sea mi próximo franco vuelvo", señaló. El gesto puede contagiar y multiplicarse, pero la real respuesta deberá llegar de la mano de obras.

Fuente: El Patagónico