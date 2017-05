El Secretario de Gobierno del Municipio Eduardo Juriol y la C.P.N Elizabeth Díaz, jefa del Programa Transporte y Comercio, confirmaron en conferencia de prensa que “son varias las antenas de telefonía móvil que se encuentran en situación irregular” en la ciudad puesto que infringen la ordenanza municipal que regula la instalación de torres de telecomunicaciones.

"La empresa de telefonía Movistar, nunca realizó una presentación formal ante el Municipio”, dijo el funcionario y agregó; “Hay 4 antenas en distintos puntos de la ciudad que no están habilitadas, no sabemos cuál es la energía que irradian y si afectan o no la salud de los vecinos y el medio ambiente”. "vamos a clausurar las antenas, a cortar el servicio eléctrico en el lugar y si fuera necesario se realizará el posterior desguace de las mismas", sostuvo Juriol.

Consultado sobre el procedimiento formal que deben hacer las compañías telefónicas para que el Municipio habilite las antenas, Díaz indicó que “deben acatar la norma municipal”.

“Iniciar un expediente en la Municipalidad y adjuntar los planos del lugar donde se va a instalar la antena y además se debe tener un estudio previo para que estas antenas no afecten la salud de los vecinos. A partir de eso se analiza el caso”, detalló.

En relación a la penalización por infringir la ordenanza municipal, la funcionaria explicó que desde el programa de comercio “corresponde labrar actas e intimar a la compañía y elevarlo al juzgado de faltas para que aplique la multa correspondiente".

Fuente: Municipalidad de Juana Koslay