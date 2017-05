Lo anunció el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, durante el acto de la firma del Acuerdo Programático realizado por más de 20 partidos políticos en la tarde del martes, en Las Chacras.

Hoy miércoles, a las 11:00, el primer mandatario puntano estará presente en la toma de posesión por parte del Gobierno provincial, de la planta industrial, ubicada en la ruta nacional Nº 7 en cercanías de Villa Mercedes, para su reactivación industrial.

“Mañana vamos a ir con el juez, con el oficial de Justicia a la Cerámica San Lorenzo en Villa Mercedes, nos va a entregar la posesión porque esa fábrica va a ser expropiada y entregada a los trabajadores. Todo dentro de la ley”, anunció Rodríguez Saá.

“Si San Luis hizo el sacrificio y le dio beneficios a algunas empresas, es lógico que se use ese beneficio para el progreso social de la provincia, para crear fuentes de trabajo, entonces para eso se hace. Y por eso, por cualquier causa cuando la empresa abandona, nosotros no abandonamos… Nosotros tenemos un crédito con esa empresa y porque no cumplió, o no terminó de cumplir o nos debe, un tramo enorme que debe ser justicia social. Hay trabajadores que quedaron desocupados y por eso nosotros nos cobramos ese crédito, a través de una ley del 2007, y que aprobaron todas las bancadas por unanimidad. Es una ley de todos los puntanos”, agregó.

Los trabajadores recibieron con mucha alegría y expectativa todo esto, y se organizaron en una cooperativa que es lo más solidario que puede haber, destacó el gobernador, y añadió que el Gobierno provincial apoyará la iniciativa por un tiempo con insumos y el pago de los salarios a los trabajadores.

“La Provincia va acompañar para restablecer las condiciones para que puedan trabajar, con los insumos necesarios para que puedan producir, y con los salarios correspondientes durante un tiempo. Vamos a estar todos ayudando para que puedan vender el producto, y seguramente la Provincia va a comprar ese producto para los planes de viviendas”, adelantó Alberto para desatar una ovación en el salón del Sierras Hotel.

Fuente: ANSL