Un científico estadounidense ha afirmado que los humanos no son de la Tierra, sino que fueron puestos en el planeta por alienígenas hace decenas de miles de años.

El Dr. Ellis Silver apunta a una serie de rasgos fisiológicos para explicar por qué los humanos no evolucionaron junto con otras vidas en la Tierra, en su nuevo libro.

Que va desde los seres humanos que sufren mal de espalda y sugiere que es porque evolucionamos en un mundo con menor gravedad – a conseguir demasiado fácilmente quemado por el sol y tener dificultades para dar a luz

El Dr. Ellis dice que mientras el planeta satisface las necesidades de los humanos en su mayor parte, tal vez no sirva a los intereses de la especie, así como a los alienígenas que nos dejaron caer imaginados.

En su libro, LOS HUMANOS NO SON DE LA TIERRA: UNA EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE LA EVIDENCIA, el ecologista escribe que la raza humana tiene defectos que la marcan de ser ‘no de este mundo’.

“La humanidad es supuestamente la especie más desarrollada del planeta, pero es sorprendentemente inadecuada y mal equipada para el medio ambiente de la Tierra: dañada por la luz solar, una fuerte aversión por los alimentos naturales, tasas ridículamente altas de enfermedades crónicas y más”, dijo Yahoo.

El Dr. Ellis dice que los seres humanos podrían sufrir de malas espaldas porque evolucionaron en un mundo con menor gravedad.

También dice que es extraño que las cabezas de los bebés sean tan grandes y dificulten que las mujeres den a luz, lo que puede resultar en muertes de la madre y el bebé.

Ninguna otra especie nativa en este planeta tiene este problema, dice.

También cree que los humanos no están diseñados para estar tan expuestos al sol como lo son en la Tierra, ya que no pueden tomar el sol durante más de una semana o dos, a diferencia de un lagarto, y no pueden exponerse al sol todos los días sin problemas.

Dr Ellis también afirma que los seres humanos están siempre enfermos y esto podría ser porque nuestros relojes de cuerpo han evolucionado a espera un día de 25 horas, como lo prueban los investigadores de sueño.

“Esta no es una condición moderna; Los mismos factores se pueden rastrear hasta el final de la historia de la humanidad en la Tierra “, dice.

Sugiere que los neanderthales como homo erectus estaban cruzados con otra especie, tal vez de Alpha Centauri, que es el sistema estrella más cercano a nuestro sistema solar, a unos 4,37 años luz del sol.

El profesor Wainwright de la Universidad de Sheffield planea investigar más y cree que la vida está constantemente llegando desde el espacio que no se originó en la Tierra.

El Dr. Ellis dice que mientras que su idea es una evolución extrema de esa idea, se piensa para ser reflexivo y él demanda haber tenido una respuesta en gran parte positiva a ella.

Está interesado en si los seres humanos vinieron a la Tierra por separado, tal vez llegando a meteoros y cometas, antes de evolucionar hacia las especies que conocemos hoy.

“Mi tesis propone que la humanidad no evolucionó de esa cepa particular de la vida, sino que evolucionó en otra parte y fue transportada a la Tierra (como Homo sapiens plenamente evolucionado) entre 60.000 y 200.000 años atrás”, dice.

Via. www.dailymail.co.uk