El dueño de un predio turístico ubicado en la localidad de Balde, Carlos Urteaga, denunció esta semana por sexta vez el ataque de dos perros dogos, propiedad de una vecino que cría estos ejemplares, los cuales atacaron a su mascota, amedrentaron a su sobrino y habrían mordido a una nena en el camping municipal del lugar.

Este problema comenzó hace ya varios años cuando los perros del vecino, un supuesto empleado municipal de apellido Lucero, atacaron a dos mascotas de Urteaga dentro de su propiedad. Para evitar nuevas agresiones de los dogos, el hombre instaló un alambrado perimetral creyendo que esto solucionaría el problema. No obstante, los perros volvieron a ingresar rompiendo el alambrado y atacando a una de las mascotas de Urteaga, que se salvó de milagro.

El hombre trató de dialogar con el dueño de los dogos pero fue infructuoso y sólo logró respuestas tan agresivas como las de los perros. Esta semana, el lunes, los dogos volvieron a ingresar al predio de Urteaga, atacando ferozmente a su mascota y poniendo en peligro a su sobrino de 6 años.

Los reclamos de Urteaga han sido constantes pero han caído en saco roto. Las autoridades de todos los ámbitos no han podido darle solución y la policía le aseguró que no tienen las herramientas legales necesarias para poner fin a esta situación ya que el Municipio aún no cuenta con la Ordenanza prometida para resolver la problemática de los perros callejeros, que ya tiene larga data en el pueblo de Balde.