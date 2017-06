La realidad indica que hay dos listas en este frente, una llamada “de consenso” y otra que podría llamarse como la de “los retobaos” (quienes integran el Comité Presidente Raúl Alfonsín), que se niegan a bajar la lista que presentaron. Según fuentes muy cercanas a ambos sectores, las negociaciones son intensas entre Claudio Poggi, José Riccardo y “los retobaos”, para lograr finalmente la lista unidad.

Todo es cuestión de cargos



Desde el Comité Presidente Raúl Alfonsín, en diálogo con este medio, se preguntaron “¿Cómo quieren que firmemos una lista unidad, si no nos dieron nada en el reparto que hicieron Poggi y Riccardo, y en los últimos días, Ceballos?”, a la vez que nos informaron que son casi desesperados los contactos de Alejandro Cacace con Fidel Haddad y el `Pupa´ Agúndez “para que bajemos la segunda lista”. Nuestra fuente fue más lejos cuando dijo que “si hacen un mejor reparto de lugares en la lista, no tenemos ningún problema en apoyar a Poggi, pero acá, por lo menos, Poggi debe dar de baja al lugar de Hissa en la lista de Diputados provinciales y darnos el lugar si quieren que hablemos de unidad”, algo que suena más a `maniobra´ del radicalismo para quedarse con los dos primeros cargos -y los más expectantes de ganar-, porque si la cosa es `cargos´ y acá se estaría jugando una interna radical, lo más lógico sería que pidieran la baja de Cacace -ocupa el primer lugar en la lista de Diputados provinciales- para poner a alguien del Comité Presidente Raúl Alfonsín y así dirimir una interna puramente radical. Asimismo supimos que el presidente de la juventud PRO San Luis le habría increpado a un radical cercano a quien le habría recriminado que “a ustedes les ofrecieron todo y todo lo rechazaron”, a lo que habría recibido como respuesta “pibe, a vos te están mintiendo mal, a nosotros no nos ofrecieron nada, nos ningunearon de punta a punta”.



Poggismo



Desde el poggismo nos admitieron que hay reunión tras reunión para lograr la lista unidad, “porque la interna en nuestro frente es hacerle el juego a los Rodríguez Saá”.



No negaron que en esas reuniones están las propuestas que publicamos en los párrafos anteriores, pero soltaron una frase crucial, “la solución va a venir por otro lado”, pero nos dejó colgados en la línea porque se negó terminantemente a darnos algún tipo de pista para saber por qué “otro lado” podría venir esa “solución”.



La Toma



En La Toma el joven PRO Pablo Muñoz publicó en su Facebook que declinó su candidatura en segundo término a Concejal, porque Juan Manuel Rigau, el diputado provincial por la UCR, lo presionó para que lo hiciera.



Muñoz dice textualmente en su muro:



“QUIERO COMENTARLES QUÉ FUI ELEGIDO POR EL PRO PARA CANDIDATO A SEGUNDO CONCEJAL. ME TUVE QUÉ BAJAR DE LA CANDIDATURA POR PRESIÓN. YA QUÉ ME LLAMÓ ESTA MAÑANA EL DIPUTADO JUAN MANUEL RIGAU, DICIÉNDOME QUÉ LA UCR. SE RETIRABA DEL ACUERDO SINO SE QUEDABAN CON LOS DOS CARGOS DE CONCEJAL. POR ESOS MOTIVO DECLINE LA CANDIDATURA PARA QUÉ. NO SE ROMPIERA EL ACUERDO A NIVEL PROVINCIAL SE ROMPÍA SI NO LE DABAN LOS DOS CARGOS A LA UCR. LO HAGO PUBLICO PARA QUÉ SE ENTEREN PORQUE NO FUI CANDIDATO. DEBIDO A LAS LLAMADAS QUÉ ESTOY RECIBIENDO”.



Fuente: Carlos Rubén Capella