El Gobernador anunció que la provincia presentará un recurso de amparo ante la Justicia para proteger a los discapacitados de la quita de pensiones por parte del gobierno nacional.

El gobernador anunció hoy en el acto de inauguración del túnel de Calle Angosta, que presentarán un recurso de amparo para proteger a los discapacitados que pierdan sus pensiones. Foto: El Diario

Al finalizar la inauguración del túnel carretero de Calle Angosta en Villa Mercedes, el gobernador Alberto Rodríguez Saá anunció que la provincia presentará un recurso de amparo para proteger a los discapacitados que hayan perdido sus pensiones por invalidez, luego de que el gobierno de Mauricio Macri le quitará el beneficio a más de 70 mil personas

“Déjenme decir algo que me provoca bronca, indignación. Me hizo acordar a un tango de Discépolo que decía: ‘le quite el pan a la vieja, me hice ruin, estafador’. Y hoy estaba indignado porque el presidente Macri le está quitando el pan a los discapacitados”, dijo el jefe del Ejecutivo provincial.

Por esto, el Gobernador anunció que el fiscal de Estado, Eduardo Allende, en conjunto con la ministra de Desarrollo Social, Alida García Peanú, presentarán un recurso de amparo colectivo a la Justicia para proteger a aquellos que se vean afectados en la provincia. “Acá, Macri, no. Ni en la Argentina ni en San Luis”, remarcó el Gobernador

Alberto recordó también que esta tarde en la legislatura provincial, un grupo de diputados presentaron un repudio por la medida del gobierno del PRO, y los legisladores locales de Cambiemos se opusieron. “Miren quién votó en contra, todo estos de Cambiemos. ¿Qué quieren cambiar? ¿Qué los que tienen derechos, dejen de tenerlos? ¿Qué en vez de abundancia tengamos hambre? Ellos votaron en contra, le pido que miremos, tenemos que ver cómo le cercenan los derechos a nuestros hermanos con capacidades diferentes y San Luis tiene que llevar adelante la lucha para reinvindicarlos”, apuntó.

“Si ahora en época de elecciones se animan a este tipo de ajuste, imagínense si tienen un buen resultado en las elecciones, van a ir por todos los derechos de los trabajadores”, advirtió el Gobernador.

“Son tiempos difíciles, hay que hacer un plan de lucha contra el hambre y defender los puestos de trabajo. Hay que hacer como Cerámica San Lorenzo, que ahora es de San Luis y los trabajadores. Esta bronca la convertiremos en militancia para defender los derechos. Mercedes hoy es Patria, esto es Patria”, concluyó Alberto, sobre la lucha que llevará adelante en contra del gobierno nacional, en defensa de los derechos de los desposeídos y débiles.

Escrito por el diario de la republica