Desde el radicalismo, el legislador entrerriano Marcelo Monfort presentó un proyecto de ley que busca evitar el costo económico que representan las PASO, y advirtió que los comicios del próximo 13/8 “le van a costar al país alrededor de $2.800 millones”.

Por URGENTE24

El legislador afirmó que los comicios del próximo 13/8 “le van a costar al país alrededor de $2.800 millones”.

Un diputado entrerriano del oficialismo Marcelo Monfort (UCR-Cambiemos) propone que en las provincias donde no se definen candidaturas no se realicen las elecciones PASO, y resaltó que los comicios del próximo 13/8 “le van a costar al país alrededor de $2.800 millones”. “Sin nada para elegir, las PASO no tienen sentido”, dijo.

Monfort argumentó: “Sabemos que en gran parte de las provincias donde se definirán diputados, senadores o ambos, los partidos o frentes llegarán al cierre con una lista única. Por eso, en esas provincias realizar las PASO no tiene ningún sentido y el costo que representa para el país en caso de hacerse es enorme”, fundamentó el legislador.

La iniciativa, que impulsa la modificación de la ley que instauró las elecciones primarias, consiste en que las PASO se concreten sólo en aquellas provincias donde haya que definir candidaturas de uno o varios part idos o frentes electorales.

En cambio, cuando no haya procesos internos para definir candidaturas, se propone que todas las agrupaciones políticas que se inscriban puedan participar de la elección general con sus candidatos. “El objetivo original de las PASO fue que la ciudadanía pueda elegir cuál es el mejor candidato de cada partido o frente electoral para presentarse en las elecciones generales. Ese objetivo no se cumple si todos los partidos llegan con una lista unificada”, señaló el entrerriano.

Monfort subrayó que las PASO “terminan siendo una especie de encuesta para medir el clima para las elecciones generales, pero lo cierto es que es demasiado lo que le cuesta al país como para que debamos sostenerlo”. “Debemos desde la política poder mejorar aquellas leyes o medidas que en su momento se pensaron y definieron con buen criterio, pero que a lo largo del tiempo vemos que no cumplen del todo con su objetivo. Pensar solamente en la cantidad de bol etas, padrones, urnas, en el costo en servicios de transporte, autoridades de mesa, fuerzas de seguridad y todo lo que debe desplegarse para una elección PASO en la que en definitiva no se define nada, nos obliga a quienes tenemos responsabilidad legislativa a repensar estos mecanismos y adaptarlos pensando una mejor alternativa para el interés público”, finalizó el diputado radical.