“Mis nietos han muerto hace años. De alguna manera la muerte me olvidó”; “Tantos bebés que mueren con segundos de haber nacido y otros ni siquiera llegan a nacer, pero a mí se me ha dado lo que equivale a 3 vidas cuando hablamos de algo normal”, afirmó un hombre indio que hoy dice tener 179 años.

El zapatero Mahashta Mûrasi afirma haber nacido en enero de 1835, por lo que es no sólo el hombre más viejo del mundo, sino también el hombre que vivió más años a lo largo de la historia humana, de acuerdo con Guinness World Records.

Las autoridades indias dicen que el hombre nació en una casa en Bangalore el 6 de enero de 1835. A partir de 1903 vivió en Varanasi, donde trabajó hasta 1957, hasta que se retiró en 122 años.

“Los hijos de mis nietos han muerto hace años”, explicó Mûrasi. “De alguna manera la muerte me ha olvidado y ahora no tenemos esperanza”, dijo y explicó que al mirar las estadísticas, nadie muere con más de 150 años, por no hablar de más de 170. “Llegados a este punto creo que soy inmortal o algo así”, manifestó.

Aparentemente, todos los documentos que permitan identificar el hombre confirman su versión, pero hasta la fecha, ningún examen médico confirmó la veracidad de sus afirmaciones.

El último profesional que visitó Mûrasi murió en 1971, por lo que hay poca información sobre su historial médico.

La vida le ha regalado mucho tiempo al señor Murasi pero la verdad es que no es nada fácil, cuando ves a todos tus seres queridos morir y tu aun estas aquí. Nadie desea la muerte pero Murasi se pregunta si ella se olvidó de él porque no es normal lo que le sucede, pero “solo Dios sabe cuándo es tu tiempo así que todo está en sus manos”, señaló.

Fuente: La Bioguía