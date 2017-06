En declaraciones a nuestros medios, padres aseguraron que sus hijos fueron retirados del aula delante de todos sus compañeros y echados de la escuela sin previo aviso a los padres.

Son alumnos de la secundaria y la medida fue tomada en todas las aulas, “entre las 8 y 8.30 a los alumnos que adeudaban cuotas, los hicieron retirar delante de sus compañeros y los echaron de la escuela, me parece una cuestión grave, sumamente violenta y comercial” relató uno de los padres a esta redacción.

Aseguran que los chicos quedan atrapados en un contrato comercial dentro de la escuela, si no pagan lo que adeudan no entregan el analítico y no pueden irse a otra escuela tampoco “si la situación económica de los padres fue modificada, como me pasó a mí, pedí retirar a mi hijo y me dijeron que no podían darme el analítico ni el pase, hasta que no terminara de pagar. Te dejan atrapado en un sistema privado no podés pasarte a un sistema público y te obligan a pagar lo que debes, más la deuda que venís generando actualizada.”

Aunque a los padres, lo que les pareció más violento fue que hayan sacado a los chicos del aula delante de sus compañeros, “a la vergüenza que los someten, castigan a los padres y así castigan a los chicos, esto es una violación a los derechos humanos de los chicos” afirmaron, y agregaron que la medida fue” sin previo aviso a los padres, ya que muchos de nosotros trabajamos y no estamos en la casa para recibirlos”. También aseguran que intentaron comunicarse con el director y dueño del establecimiento y tiene el teléfono apagado.

Los padres recurrirán al Ministerio de Educación “queremos saber si están al tanto de lo ocurrido, porque de ser así, están avalando violación a los derechos humanos de educación de los chicos, está avalando una cuestión antipedagógica y humillante que han sucedido con ellos esta mañana” concluyeron.