El sábado 1 de julio, a partir de las 20 horas, la Arena La Pedrera se viste de fiesta con la realización de una velada boxística de primer nivel.

Con la presencia del legendario Campeón Mundial Oscar de la Hoya como invitado de honor, se realizarán nueve emocionantes peleas con Cuatro títulos en juego. Entre ellas se destaca, para abrir las puertas del Arena en este magnífico y flamante Parque, la del mexicano Diego de la Hoya vs. Alan Lúques Castillo (Cba.- Arg.) en la categoría Título Mediano Juvenil Super Gallo CMB.

Otros de los combates relevantes serán protagonizados por el local Claudio “La serpiente” Echegaray vs. Diego Santillán, disputando el Título Latino Gallo.

También se enfrentarán, disputando el título Sudamericano Ligero, Fidel “El Rayo” Ruiz Díaz vs. Fabián Orozco.

En otros combates, se enfrentarán Carlos Sardinez vs Pablo Gómez (Titula Sudamericano ligero); Martín “Terrible” Ríos vs. William “Indomable” Scull (Peso Súper mediano); Leonardo “Junior” Amitrano vs. Víctor Cabral (Peso Super ligero); Fabricio “El Turbo” Bea vs. Brian Ulvedal (Peso welter); Esteban Stodulsky vs. Oscar Retamozo (Súper pluma) y Ramiro Lucero vs. Johnatan Arena (súper ligero).

Fuente: Prensa de La Pedrera.