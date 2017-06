La tragedia de San Rafael, en la que murieron 15 personas, no sólo destrozó a muchas familias bonaerenses sino que también separó a una joven pareja de adolescentes.

Agustín Ramírez le dedicó una emotiva carta en Facebook a su pareja, Marcos Agustín Velázquez de 19 años, que falleció en la tragedia vial.

El joven lo recuerda en sus ensayos de baile y su vida diaria para terminar despidiéndolo con la promesa de recordarlo "todos los días" tras el fatal accidente que le arrebató la vida el pasado domingo.

La carta completa:

"Hoy el cielo tiene una nueva estrellita, un nuevo ángel, mí ángel guardián. No caigo, no quiero entenderlo, te me fuiste mí amor, nos dejaste solos, necesito volver a escuchar tú voz, ver esa sonrisa, pelearte solo para hacerte enojar y después llenarte de besos y abrazos, no me entra en La cabeza, porque vos? Si eras La mejor persona del mundo, a pesar de tú mal humor y tú cara cuando te enojabas eras TODO.

Te admiraba, el aguante que tenias, con el trabajo, los ensayos, llegar tarde y levantarte temprano solo para hacer lo que amabas, eras mí ídolo, te faltaban tantos escenario por pisar. La persona con la que elegí caminar a la par, con la que compartí miles de momentos, desde los peores hasta los mejores, lloramos juntos, reímos juntos, nos enojamos, nos dejamos, volvimos por todo el amor que nos teníamos y por qué no podíamos estar el uno sin el otro. Que va a ser salir de trabajar y ya no verte en línea para contarte cómo me fue, o verte esperándome para que me hagas olvidar de todos los quilombos como lo hiciste siempre. Como voy a hacer para seguir sin vos? Si eras mí cable a tierra, voy a necesitar tus cagadas a pedo, tus consejos, tú hombro para llorar, tú mano para dormir abrazados como lo hicimos durante un año y dos meses y así fuimos felices.

Te voy a llevar en mí corazón hasta que mí corazón deje de latir, voy a recordarte todos los putos días de mí vida, voy a prometerte cumplir cada una de las metas que nos propusimos juntos, voy a terminar nuestro cuartito y demostrarte que pude y yo se que estés dónde estás vas a estar tan feliz. Nunca voy a olvidar el día en que te conocí, esa sonrisa, esa carita , esa forma de bailar que me enamoró. Nunca voy a olvidar el ese 20 de mayo del 2016 me pediste que sea tú novio entre tanto quilombo y yo enormemente feliz te di el SI.

Nuestras vacaciones, las mejores de mi vida, dónde nos hicimos esos anillos que yo prometí jamás sacarmelo y asi lo hice y jamas lo voy a hacer. Mis cumpleaños con vos, fuiste mí regalo durante dos cumpleaños seguidos, cuanto luchamos por esto, cuánto me cuidaste y cuánto lo hice. Se que en algún lugar vamos a seguir juntos para seguir amándonos, espérame mí amor. Te voy a estar enormemente agradecido negro, y te juro por Dios que una gran parte de mi se fue con vos, que en paz descanses chancho, TE AMO HOY Y SIEMPRE AMOR DE MI VIDA."

Fuente: mendozapost