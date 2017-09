Ocurrió en Marcos Juarez. José Luis tenía que conseguir dinero para pagar la operación de su mujer y decidió rifarla. El ganador lo devolvió. "Te lo dejo, es tu herramienta de trabajo", le dijo antes de abrazarse.

José Luis Arregui vive en Marcos Juárez. Desde hace varios años su mujer lucha contra el cáncer. Hace algunas semanas, los médicos le dijeron que una de las posibilidades para sobrevivir tenía que ser una operación. José Luis no tenía el dinero para costear el procedimiento y decidió rifar la camioneta con la que trabaja todos los días para conseguir el dinero.

“Quería que el sorteo fuera transparente. Tenía que venderlo en una semana porque tenían que operar a mi mujer. Hice mil números. Le dimos a la señora del frente que tiene negocio. Carlos fue el primero que lo había encargado. A los dos sábados siguientes, lo sorteamos por Lotería Nacional. El número tenía que salir entre los 10 y salió el que había comprado este señor de Leones”, relató a Mitre 810.

Sin embargo, Carlos lo compró para ayudarlo pero no pensaba quedarse con la camioneta. “Lo hice para colaborar. Y el martes fui. La dueña lo llamó a Luis pero le dije que no iba a recibir la camioneta. Él llegó me dio un abrazo, y le dije ´no voy a querer el premio. Te lo dejo, es tu herramienta de trabajo y te sirve para el tratamiento de tu señora ´. Nos abrazamos, lloramos nosotros, la dueña y los clientes”.

Fuente: Minuto uno