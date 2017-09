Una enfermera del centro médico Long Island Northwell Health fue despedida luego de sufrir graves acusaciones por revisar los expedientes médicos del cantante.

Por URGENTE24

En el mes de mayo el cantante canadiense de 23 años, Justin Bieber, hizo una visita al centro médico Northwell Health, en Long Island, para que le revisaran sus testículos luego de sufrir un duro golpe durante un partido de fútbol. En ese entonces la visita al médico no trascendió las redes sociales ya que se exigió confidencialidad a los trabajadores del lugar.

Sin embargo, el gran escándalo estalló cuando una de las enfermeras del lugar llamada Kelly Lombardo, que actualmente fue despedida, revisó el expediente del cantante sin autorización después de escuchar rumores de que había sido admitido por una infección de transmisión sexual.

"Mi cliente nunca accedió al expediente médico del señor Bieber", declaró el abogado de la enfermera. "Fue falsamente acusada de hacerlo por su género", agregó.

Por el momento el asunto está en manos de la Justicia estadounidense y la enfermera deberá esperar a que el juez decida si su despido es procedente o si ha obrado de manera incorrecta con ella. Mientras tanto, Lombardo está solicitando una acción administrativa con la División de Derechos Humanos del Estado de Nueva York, alegando discriminación de género y terminación ilícita.

Además, otro de los conflictos que se sumaron a la desgracia de Bieber es que este lunes 29/08 alguien hackeó la cuenta de su ex pareja la cantante, Selena Gomez, publicando diversas imágenes de Bieber completamente desnudo.

La cantante y actriz, que tiene uno de los perfiles con más seguidores e interacciones en esta red social, fue pareja de Justin Bieber entre los añ os 2010 y 2016.

Los hackers publicaron junto a la imagen del intérprete canadiense un mensaje despectivo sobre su virilidad.

"Sigue a @islagang @BZLL y @Cal695 nosotros dominamos la escena", escribieron tres usuarios que alcanzaron más de 30,000 interacciones y más de 18,000 comentarios hasta que la cuenta de la cantante fue eliminada de la red social.

Las fotos no autorizadas fueron tomadas en 2015, mientras que Bieber estaba de vacaciones con la modelo Jayde Pierce en Bora Bora. "Lo primero que pensé fue... ¿cómo pueden hacer esto? Me siento muy violado", dijo el cantante. "Digamos, me siento como que no puedo salir afuera, salir desnudo. Digamos, uno debe sentirse cómodo en su propio espacio... especialmente así de lejos (en Bora Bora)", afirmó Bieber en el 2015.

Parece que Bieber es un blanco fácil para este tipo de bromas que hacen estallar las redes sociales. Por el momento, Selena Gomez no hizo declaraciones sobre lo sucedido y las imágenes ya fueron eliminadas de su cuenta oficial de Instagram luego de que la joven recuperara su página.