El Ministerio de Salud, a través del Programa Epidemiología, impulsa la estrategia del diagnóstico oportuno en Hepatitis C, Hepatitis B, VIH y Sífilis, a través de los Centros de Prevención, Asesoramiento y Testeo (CePAT) que hay en la geografía puntana.

San Luis cuenta con 23 CePAT en los hospitales: San Luis, del Sur, Oeste, Norte, Cerro de la Cruz, Juana Koslay, La Punta, Villa Mercedes, “Suárez Rocha”, “Braulio Moyano”, “Eva Perón”, Justo Daract, Buena Esperanza, La Toma, Naschel, Merlo, Quines y San Francisco, además de los CAPS “René Favaloro” y “Hanna Abdallah”, y la Maternidad “Teresita Baigorria”, a través de los cuales se promocionan los distintos test de manera voluntaria, gratuita y confidencial, durante todo el año.

“Epidemiología, a través del Servicio de VIH/SIDA – ITS y Hepatitis Virales, el Laboratorio de Salud Pública Provincial y los Centros de Prevención Asesoramiento y Testeo, ofrece un test convencional en los que las personas tienen que volver a buscar el resultado, según los tiempos habituales de devolución de cada laboratorio de la provincia. Esta es su tarea diaria de promoción durante todo el año, pero en esta ocasión estará enmarcado en lo que es la campaña de Hepatitis C, del 4 al 15 de septiembre”, explicó Rodrigo Verdugo, jefe del Programa de Epidemiología del Ministerio de Salud.

El funcionario remarcó que “a través del diagnóstico de laboratorio se puede descubrir mucho antes la enfermedad, desde el primer mes en que fue infectado. Esto da la posibilidad al paciente que se controle, que haga un tratamiento específico y en el caso de las Hepatitis B o C lograr su cura”.

“No debemos olvidar que para la Hepatitis B contamos con un esquema de vacunación universal de tres dosis, (1ª inicial, 2ª al mes, 3ª a los 6 meses), no así para Hepatitis C, donde no contamos aún con vacunas”.

Estos virus se transmiten a través de la sangre (por compartir agujas contaminadas con sangre infectada en personas que utilizan drogas inyectables; tatuajes y piercing con material sin esterilizar; accidentes cortopunzantes con sangre infectada), y de las relaciones sexuales desprotegidas con una persona infectada con Hepatitis B, C, y/o con VIH.

“Argentina tiene una prevalencia baja de la Hepatitis B y C, pero falta detección. Es una enfermedad que muchas veces no da síntomas. Y cuando se descubre el paciente ya tiene un deterioro hepático, cirrosis, fibrosis, cáncer y hasta la necesidad de un trasplante”, aseguró Verdugo.

Es importante concurrir a los CePAT por la mañana y en ayunas.