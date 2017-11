San Luis: hay 2.500 conductores con al menos cinco multas impagas

De esa cifra, unos 700 suman más de 50 actas impagas. Ya largaron con las intimaciones y a los que no salden la deuda les inhabilitarán el carnet de conducir.

El juez de Faltas de la Municipalidad de San Luis, Alejandro Ferrari, advirtió que inhabilitarán el carnet de conducir a aquellos que acumulen al menos cinco multas y que no salden su deuda. Dijo que ya comenzaron con las intimaciones y que citaron a unas 150 personas. El listado de deudores sorprende: unos 700 conductores acumulan más de 50 infracciones de tránsito, una cifra que asciende a 2.500 si se tiene en cuenta a todos los que corren riesgo de perder la habilitación de su licencia por tener cinco o más actas labradas sin pagar.

El número llama la atención a propios y extraños. Ferrari, que todos los días por su trabajo está en contacto con los infractores, no pudo evitar su sorpresa cuando armó el listado. "Que 700 personas tengan más de 50 infracciones, incluso algunos más de 70, y que no hayan regularizado su situación, me parece una cifra altísima", aseguró.

En el Juzgado de Faltas municipal indicaron que los primeros 150 infractores citados son los que más deudas acumulan. "Cuando los citamos, les hacemos una intimación para regularizar la deuda. Les damos un plazo para que regularicen su situación y si no, procedemos a la inhabilitación del carnet. Yo estimo que a fines de diciembre comenzaremos con las primeras inhabilitaciones", confirmó Ferrari y explicó el procedimiento para aquellos que no respondan con la citación: "En ese caso pedimos a la Dirección de Transporte municipal si la persona tiene el registro de conducir al día y en ese caso inhabilitarlo".

