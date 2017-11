Noticias Policiales: El procedimiento lo hizo la Policía Federal por orden del fiscal Cristian Rachid. Hubo un informe previo que hizo el área Informaciones de la Policía puntana.

Fue un trabajo preciso el que hizo el departamento Informaciones de la Policía provincial y que se volcó en un informe que fue a parar a manos del fiscal federal Cristian Rachid. Contenía una descripción de la casa ubicada en la calle Cacique Payné de Buena Esperanza, de los movimientos que se veían y de quiénes la habitaban.

Esa casa fue allanada durante la madrugada del domingo por la Policía Federal y por orden del fiscal Cristian Rachid. El resultado del procedimiento fue la detención de una mujer que sería quien prostituía a otras dos mujeres en la parte trasera de la vivienda, donde están las habitaciones.

Si bien hay un fuerte hermetismo en la investigación, San Luis 24 pudo saber que el informe de inteligencia que hizo el departamento Informaciones data “de un par de meses atrás” pero no hay precisiones sobre el momento en que empezó a funcionar. Y que la mujer que lo regenteaba no es de San Luis: la fuente consultada dijo que llegó a Buena Esperanza hace un par de años y que es conocida como Silvia, aunque su identidad no fue revelada.

La casa de la calle Payné “es un chalecito coqueto”, según lo definió la fuente consultada. Adelante funcionaba una suerte de bar donde los clientes o parroquianos tenían el primer contacto con las mujeres de alterne. Atrás, estaban las habitaciones.

En el momento en que los agentes de Informaciones investigaron el lugar detectaron la presencia de hasta tres mujeres trabajando. “Pero había movimiento, idas y vueltas”, agregó el informante.

Hoy, cuando la Federal irrumpió, halló a dos mujeres presuntamente trabajando y varios “clientes”. El procedimiento duró varias horas pero son pocos los detalles que trascendieron: por ejemplo, que había una habitación para chicos y que serían para los hijos de las chicas.

De la declaración que presten ante el fiscal las presuntas alternadoras se desprenderá en qué condiciones estaban, sobre todo si tenían permitido salir de la vivienda.

En San Luis rige una ley de diciembre de 2012 que ordenó el cierre de los locales nocturnos en los que se ejercía la prostitución, tales como whiskerías o burdeles.