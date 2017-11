Tras la detención de Amado Boudou la pregunta es quién sigue en la lista de arrestos de la Justicia. Luis D’Elía apareció anoche (5/11) en el programa de Jorge Lanata después de años de no pisar los estudios televisivos del Grupo Clarín y denunció que podría quedar detenido entre hoy (6/11) o mañana (7/11). Este lunes la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, reclamó el procesamiento de Ricardo Echegaray por la causa Ciccone y el fiscal federal Carlos Stornelli pidió lo mismo para el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por "la posible manipulación maliciosa" de los datos del Indec.

Por URGENTE24

Luis D'Elía muy complicado y Moreno con pedido de procesamiento

Tras la detención de Amado Boudou la semana pasada quien sintió que era su turno de quedar detenido fue Luis D’Elía. El dirigente ultrakirchnerista apareció anoche (5/11) en el programa de Jorge Lanata. Pisó un estudio de TV del Grupo Clarín después de muchos años. No fue casual. Allí confesó que hoy (6/11) o mañana podría quedar detenido en la causa por la toma de la comisaría de La Boca.

Esta mañana, D'Elía estaba en Comodoro Py donde su defensa exponía los alegatos. El Fiscal pidió cuatro años y ocho meses de prisión por los delitos ocurridos durante la toma de una comisaría.

Los jueces Herminio Canero, José Martínez Sobrino y Julio Panelo, tras escuchar los alegatos podrían dictar sentencia este mismo lunes.

La fiscal del caso, Gabriela Baigún, solicitó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 (TOCF6) una condena de cuatro años y ocho meses de prisión por los delitos ocurridos durante la toma y por la intimidación pública a los manifestantes que en 2008 protestaron en contra de las retenciones móviles al campo, durante el gobierno de Cristina Fernández.

También esta mañana, la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, reclamó el procesamiento de Ricardo Echegaray por la causa Ciccone, al afirmar que el ex titular de la AFIP “tiene responsabilidad en la maniobra” que involucra al detenido ex vicepresidente Amado Boudou.

“Llama la atención que el juez no haya procesado a Ricardo Echegaray”, planteó Alonso, al destacar que el ex jefe de Gabinete de AFIP Rafael Resnick Brenner "dijo que no se movía un papel sin que él lo supiese".

En declaraciones a Radio Mitre, Alonso agregó que "una persona que hacía lo que le decía Echegaray, por ejemplo que cruzara la calle hasta el Ministerio de Economía y se reuniera con (el ahora detenido José María) Núñez Carmona".

Dijo también que desde la Oficina Anticorrupción se pidió "la indagatoria de Echegaray en la causa y recién (el juez) lo indagó en octubre del año pasado”.

Otro sobre quien se está pidiendo su procesamiento es el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, por "la posible manipulación maliciosa" de los datos del Indec.

La resolución del fiscal federal Carlos Stornelli solicita el procesamiento del exfuncionario por la manipulación de datos "con el objeto de disminuir o de alguna manera determinar la cifra de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC)".

Además de Moreno, Stornelli pidió procesar también a Beatriz Paglieri, su mano derecha en el Indec y a los ex funcionarios, Ana María Edwin, María Celeste Campora Avellaneda y Marcela Filia.

La situación judicial de Moreno es complicada: la semana pasada fue condenado a dos años y medio en suspenso por imprimir con dinero público cotillón contra el Grupo Clarín.

Como Moreno tiene otras causas abiertas como la de la votación violenta en una asamblea de accionistas de Papel prensa, si el caso de la manipulación de datos de l Indec avanza al juicio oral puede terminar en prisión por la gravedad de los delitos de los que está acusado.

Stornelli pidió procesarlo por violación de secretos, abuso de autoridad, falsedad ideológica de un instrumento público y la destrucción de documentos oficiales.