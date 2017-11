Los hechos ocurrieron en el conocido Parque de la Naturaleza de Cabarceno en Cantabria cuando un grupo de ancianos procedentes de Palencia se encontraban visitando el parque durante su viaje del IMSERSO.

Cuando el grupo de ancianos estaba visitando el recinto de los hipopótamos uno de los animales sorprendió a todos con una ventosidad la cual provocó la caída la caída de varios de ellos. “Nunca había visto nada igual, todo ocurrió muy rápido, en principio pensamos que había sido una especie de bomba, hasta que nos dimos cuenta de que había sido el hipopótamo” explica uno de los testigos que vivió de primera mano el suceso. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias unidades del servicio de emergencias que se vieron obligados a trasladar a 3 de los jubilados ya que no conseguían reanimarles.

Los encargados del parque aseguran que nunca antes les habia pasado nada parecido aunque reconocen que el hipopótamo en cuestión estaba sufriendo problemas estomacales en las últimas semanas. “Avisamos a la gente que no den de comer a los animales, ellos tienen su dieta y no pueden comer otra cosa. Nunca nos hacen caso y luego pasan cosas desagradables como ésta”, explica Toni García, cuidador de los hipopótamos. Por suerte no se han tenido que lamentar daños de consideración ya que 2 de los ancianos ya han sido dados de alta y uno de ellos se encentra ingresado en el Hospital Marqués de Valdecilla de Santander donde evoluciona favorablemente.