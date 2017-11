San Luis: Se Suicidó Una Empleada del Servicio Penitenciario Provincial

Informe: Jorge Castro

Una mujer se quito la vida ayer domingo en horas de la mañana a las 10:10 aproximadamente, el hecho ocurrió en el barrio 500 viviendas Sur, manzana 146. La persona identificada es una mujer de 33 años de edad empleada servicio penitenciario provincial. Según dichos de su pareja E. S. Videla de 30 también trabajador del servicio penitenciario, la misma se habría efectuado un disparo de arma de fuego con su arma reglamentaria en la cien observando esto cuando ingreso a su casa , hasta el momento no se observan indicios de violencia en el lugar, se le dio intervención juzgado penal quien autoriza levantamiento una ves finalizado inspección. Se hizo presente en el lugar personal de homicidios, personal de criminalística y el móvil de la morguera quien hace el traslado del cuerpo a la morgue judicial, se continuán con las diligencias de rigor.

San Luis: Una Mujer en Estado Depresivo se Suicido

Hoy Lunes a la hora 19:50 aproximadamente en la calle Arancibia Rodriguez se suicido una mujer. Al lugar se llega personal policial y observan una persona de sexo femenino colgada con una bufanda de un árbol que se encuentra en el fondo del patio, se procede a identificar a la persona. En el lugar del trágico suceso también se hace presente un amigo de la mujer fallecida y que se identifica como A. A. Diaz y dice haber recibido un mensaje donde le manifiesta que estaba cansada y no soportaba su situación y que se quitaría la vida, la misma tendría problemas con el alcohol y su ex pareja le había quitado la tenencia de sus hijas, además se le da conocimiento de lo sucedido a su ex pareja siendo el ciudadano G. Dalvit con domicilio en la calle Falucho. Se hicieron presentes en el lugar personal de criminalística y personal de bomberos, se continuán con las diligencias de rigor.