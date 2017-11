A bordo hay 44 vidas. Aquí, un esbozo de algunas de ellas.

A bordo del submarino ARA San Juan hay 44 tripulantes, que son 44 vidas y 44 historias originadas en diferentes puntos del país. Aquí, un esbozo de algunas de ellas.

Eliana María Krawczyk, jefa de Armas. Eliana Krawczyk, la submarinista misionera de la Armada Argentina.

Tiene 35 años y es de Oberá, Misiones. Hasta los 21 años nunca había salido de su provincia ni conocía el mar. Al terminar el secundario, se inscribió en la Universidad de Misiones para cursar Ingeniería Industrial. Todo parecía encaminado, pero dos tragedias le produjeron un quiebre: la muerte de uno de sus hermanos en un accidente de tránsito y la de su madre, a causa de un episodio cardíaco.

“Un día, por internet, descubrí un aviso de la Armada convocando a jóvenes. Fui corriendo a Posadas y me inscribí. Dejé todo y viajé a la Escuela Naval Militar de Ensenada. Llevé una foto de mamá en la billetera”, recordó durante un viaje al fondo del mar que compartió con la revista Viva.

​En 2009 se convirtió en oficial y tres años más tarde sorprendió a todos solicitando su ingreso a la Escuela de Submarinos y Buceo. Egresó en diciembre de 2012 y se convirtió en la primera oficial submarinista del país.

"Hablé con ella el día previo al embarque, hace 15 días más o menos. Me comentó que llegaron a Tierra del Fuego y que la gobernadora subió al submarino y la felicitó", le dijo a TN Eduardo Krawczyk, padre de Eliana. "Recemos juntos para que se solucione todo", suplicó el hombre.

Hernán Rodríguez, maquinista del submarino ARA San Juan.

Es suboficial mayor maquinista y desde hace once años trabaja en el submarino ARA San Juan. "Es muy amable, solidario, lleva en el alma la profesión", lo describió su esposa, Marcela Moyano.

"Es angustiante, una mezcla de sentimientos terrible. Yo quiero a mi esposo acá", señaló la mujer.

El matrimonio vive en Mendoza y tuvo un último contacto cuando el ARA San Juan iniciaba su navegación desde Ushuaia hasta Mar del Plata, donde tenían previsto llegar este fin de semana.

La mujer compartió en su cuenta de Facebook una foto con Hernán y pidió por su aparición. Al instante, decenas de mensajes inundaron su página. "Nos sentimos apoyados y contenidos por todos", agradeció.

Esteban García, tucumano, de 31 años, (Contextotucuman.com).

Es tucumano, tiene 31 años, es padre de dos nenes chicos e hincha de San Martín. Según informó el diario La Gaceta, su esposa, Gabriela Acosta, vive horas de angustia e incertidumbre. "Les pido que entre todos le pidamos a Dios a la Virgen María que los encuentren y estén bien, tengo fe que será así. Gracias", publicó la mujer.

"Cielo, te estamos esperando... ¡Te amamos con el alma! Dios mío, te pedimos el pronto regreso de cada uno de los tripulantes", publicó Gabriela junto a una foto de la familia.

Javier Gallardo, suboficial

Tiene 47 años y vive en Mar del Plata, donde también residen sus dos hermanos y sus padres. Con larga trayectoria en la Armada, este sería su último viaje en servicio: tiene intenciones de ocupar un puesto administrativo en la Base Naval de su ciudad. Participó de las pruebas del ARA San Juan luego de las reparaciones de media vida del buque.

Fernando, uno de sus amigos en Mar del Plata, sostuvo en declaraciones a LN+: "El último contacto que tuve con él fue el 5 de noviembre, cuando tocaron puerto en Ushuaia. De hecho mandó varias fotos y por lo que hablamos estaba todo bien".

Gallardo es prosecretario de la Peña Roberto Mouzo, que reúne a hinchas de Boca en su ciudad. Desde allí armaron una cadena de oración por él y los demás tripulantes del submarino.

Mario Toconás, cabo principal (rionegro.com.ar).

Tiene 36 años y es de Sierra Grande, Río Negro, aunque vive en Mar del Plata. Ingresó a la Armada hace 13 años y en 2010 se recibió de submarinista. Está casado, tiene un hijo de ocho años y otro en camino: su mujer está embarazada de cuatro meses.

"Estamos muy preocupados, aunque sabemos que tienen víveres para sobrevivir varias semanas”, le dijo uno de sus hermanos a medios locales. El hombre también contó que el gobernador Alberto Weretilneck se comunicó con la familia y les ofreció ayuda para viajar a Mar del Plata y acompañar a la esposa de Mario.

Fernando Mendoza vive en Mar del Plata, pero es oriundo de la ciudad entrerriana de Concordia (Diario Río Uruguay).

Según informó Diario Río Uruguay, Fernando Mendoza es el tercero en el orden de mando del submarino perdido. Vive en Mar del Plata, pero es oriundo de la ciudad entrerriana de Concordia, donde cursó hasta sus estudios secundarios en la Escuela Técnica N° 1.

Luis Nolasco (La Gaceta de Salta).

Es salteño, tiene 30 años. Es técnico electricista, y en 2007 dejó Salta, su provincia, para radicarse en Miramar, e ingresó a la Armada Argentina para cumplir su sueño. Su hermano, Nicolás, que es gendarme, le contó al La Gaceta de Salta que habló con él el 4 de noviembre, cuando la tripulación del submarino pasó por Ushuaia. En ese contacto, su hermano no mencionó detalles sobre ningún inconveniente técnico.

Marcelo Enriquez (El Tribuno).

Tiene 37 años, nació en Las Margaritas, Salta, pero ahora vive en Mar del Plata. Tiene dos hijas y se define como un “luchador incansable, submarinista” y un “salteño que ama su tierra de Anta”, según su biografía de Facebook, que reprodujo El Tribuno de Salta.

Jorge Valdéz (El Tribuno).

Es oriundo de la localidad salteña de Hipólito Yrigoyen, es padre de una nena y vive con su esposa en Mar del Plata. “Pido a Dios y Nuestra Madre La Virgen María y todos nuestros ángeles cuiden a mi primo Jorge Valdez con los 43 tripulantes del submarino ARA San Juan, para que regresen sanos y salvos a sus hogares”, escribió uno de sus primos en su cuenta de Facebook.

Ramiro Arjona (La Gaceta de Salta).

Tiene 32 años y es de Campo Quijano, una localidad a pocos minutos del centro de Salta Capital. Pasó su infancia y adolescencia en el “Portal de los Andes” --como se conoce a Quijano--, en el barrio Pipino Ferreyra, pero hace una década se mudó a Mar del Plata con su esposa y sus dos hijos. “La noticia nos cayó mal porque nunca nos imaginábamos que se trataría de nuestro primo”, le dijo Noemí, su prima, a La Gaceta de Salta.

Cayetano Vargas Cáceres (Tiempo de San Juan).

Tiene 45 años y es oriundo de San Juan, más precisamente del departamento de Angaco. Hace tiempo vive en Mar del Plata. Está casado y tiene dos hijos.

Ricardo Gabriel Alfaro, suboficial segundo y cocinero (Diario de Cuyo).

Tiene 37 años. Vive en Mar del Plata junto a su esposa y su hijo de siete años. Es de San Juan, donde siguen residiendo sus padres y hermana. Andrea, su mujer, contó en declaraciones que publicó el Diario de Cuyo: "Hace cuatro años que está embarcado en el ARA San Juan. Este es su último año. La última vez que hablamos fue el miércoles de la semana pasada. Nunca pensé que iba a pasar algo así, antes no había tenido problemas".

Y afirmó que su hijo espera ansioso que retorne del mar: "Cuenta los días para que vuelva su papá. Me decía: 'Mamá, faltan 20 días', y yo le decía que no, que ya faltaban 15 para que regresara". Andrea convive, angustiada, con la incertidumbre: "El jueves me llamaron para decirme que habían tenido un problema con una comunicación y el viernes me despierto con otra noticia. Realmente está desaparecido y es lo que no entiendo". El último posteo de Ricardo en su cuenta de Facebook es del 7 de noviembre, antes de iniciar el retorno de Ushuaia a Mar del Plata: "Familia los extraño".

Fabricio Alejandro Alcaraz, maquinista del submarino desaparecido en el sur (diario La Republica).

Tiene 27 años y nació en San Luis, en la localidad de El Volcán, a 20 kilómetros de la capital provincial. Es maquinista del ARA San Juan desde hace un año. "Estudió en la escuela de su pueblo, una localidad turística de las sierras de San Luis de pocos habitantes. Su amor por la Marina lo heredo de su tío Sergio Alcaraz, que es infante de marina. "Trato de no ver la televisión pero me estoy desesperando”, le dijo a El Diario de la República, Susana Coria de Alcaraz, su mamá.

Roberto Medina

Es de Salta pero vive en Mar del Plata. Estudió en la Escuela de Mecánica de la Armada. “Mi hermanito querido Roberto Medina Dios te proteja, te cuide y te regrese pronto...”, escribió en su cuenta de Facebook Jesica. Luego, en dialogó con El Tribuno, ella confirmó la noticia y contó que, como el resto de las familias que tiene un ser querido en el submarino, la suya está a la espera de información.