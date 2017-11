Un grupo de mujeres vinculadas a organizaciones feministas radicales trataron de impedir por la fuerza el estreno de 'Silenciados'.

El documental, en el que participan numerosos rostros conocidos, trata de sacar a luz la realidad escondida de los hombres maltratados por mujeres.

Nicolás de Cárdenas -

El documental ‘Silenciados, cuando los maltratados son ellos’, se ha estrenado este domingo a pesar de las presiones y la presencia intimidatoria de grupos de feministas que aporrearon las puertas y gritaron consignas como “ni piernas ni brazos, machotes a pedazos”, según denuncian los promotores de la cinta.

Tal y como ìnformó a principios de mes Actuall, la inclusión del trabajo audiovisual de Nacho González ‘Silenciados, cuando los maltratados son ellos’ en el XIV Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona era objeto de censura por parte de grupos feministas.

Y así fue. El estreno, previsto para este domingo, finalmente tuvo que sobreponerse a los gritos y los golpes de los grupos feministas.

La Policía no actúa “si no hay pelea”

Según las misma denuncias del los creadores de la cinta en la que intervienen personajes conocidos como los cantantes Lichis (La cabra mecánica), Tontxu o Alberto Comesaña (ex Amistades Peligrosas), los Mozos de Escuadra tardaron más de 40 minutos en responder a las reiteradas llamadas de socorro realizadas, mientras la Guardia Urbana de la Ciudad Condal se limitó a decir que no podía intervenir “si no hay pelea”.

Finalmente, hubo que emplear la fuerza pública para desalojar a las boicoteadoras.

El documental, en el que también intervienen juristas expertos como Javier María Pérez Roldán, Jobana Carril o Francisco Serrano, trata de dar visibilidad a un realidad oculta para la inmensa mayoría de la sociedad como es la de los hombres que son maltratados física y psicológicamente por sus parejas femeninas y, antes de su estreno en España, ya había sido presentado en Uruguay, Chile, Bolivia y los Estados Unidos de América.

Las presiones de los grupos feministas al conocer la inclusión de la cinta en el festival, llevaron a sus responsables a cambiar de postura en varias ocasiones. Primero, defendieron la inclusión de la cinta argumentando que se trata de dar voz todas las personas que sufren maltrato, sean hombres o mujeres.

Horas después, se anunció la retirada de ‘Silenciados’ de la programación del festival, para, finalmente, tomar una decisión intermedia: se proyectaría el día y la hora previstos, pero fuera de la sección oficial del festival.

Al conocerse esta decisión definitiva, se anuncaron las acciones de acoso que finalmente se han producido, pese a lo cual el documental fue proyectado. Y no parece que vayan a ser las últimas, puesto que ahora se ha iniciado una campaña de acoso a la cuenta del documental en Twitter.