Es la nave más célebre de la Armada. Hay miles de historias de hazañas y milagros en el mar. Pero en el caso del ARA San Juan, solo es cuestión de esperar y rezar.

Gustavo Tubio

La esperanza es lo último que se pierde y la gente de la Armada Argentina lo sabe bien. Durante esta semana de cobertura por la desaparición del ARA San Juan me crucé con muchos profesionales ocupados en encontrarlo. Entre esos marineros, conocí a un veterano oficial retirado que me dejó impactado con lo que me dijo: "Si el San Luis pudo soportar el ataque directo de una de las flotas más poderosas del mundo y desaparecer 39 días sin ser detectado, al San Juan lo vamos a encontrar".

¿Cual fue la historia épica de del ARA San Luis durante la Guerra de Malvinas? ¿Porqué es el submarino más célebre de la Armada? Hace 35 años este submarino protagonizó la misión más importante de la historia de los submarinos argentinos. Estuvo sumergido durante 39 días, hasta el 19 de mayo de 1982, en plena guerra del Atlantico Sur.

El ARA San Luis fue uno de los dos submarinos argentinos que tuvieron participación activa durante el conflicto. No logró hundir ningún buque inglés, pero lo intentó, a pesar de las falencias tecnológicas, inaceptables, para semejante misión. Por ejemplo, la computadora de tiro no funcionaba y los cálculos para lanzamientos de torpedos debían hacerse manualmente. Además, los torpedos no detonaron después de ser disparados y lo peor es que esos disparos delataron su posición sin provocarle ningún daño al enemigo. Pero entre sus hombres quedará por siempre el orgullo de haberse enfrentado, y haber sobrevivido, a la tercera flota armada más poderosa del mundo.

El ARA San Luis, estaba capitaneado por Fernando Azcueta, que partió de la Base Naval de Mar del Plata el 11 de abril de 1982, con la orden de "desgastar a la fuerza incursora expedicionaria británica en el área focal Malvinas/Georgias. Así buscaba contribuir a mantener y consolidar la conquista de Malvinas".

La campaña duró de 40 días. Encabezó tres ataques a barcos ingleses, pero el más importante fue el del 1 de mayo. Ese día lanzó un torpedo SST-4 sobre un blanco a distancia (clasificado como destructor/fragata) sin dañarlo. Pero al ser detectado fue bombardeado durante 22 horas ininterrumpidas por buques y helicópteros enemigos.

Ante semejante ataque, el Capitán Azcueta decidió asentarse en el lecho del mar para intentar desaparecer de los radares y evitar ser impactado. Se dice que Azcueta ordenó que más de la mitad de la tripulacion esperara en sus camas sin moverse y sin hacer el menor ruido metalico que pudiera ser detectado por la flota inglesa. El 11 de mayo recibió la orden de regresar a su base de operaciones ( la Base Naval Puerto Belgrano) donde llegó El 19 de mayo después de 39 días de patrulla y 864 horas de inmersión (equivalentes a 36 días).

Si el ARA San Luis fue uno contra todos, y sobrevivió... las esperanzas de recuperar al ARA San Juan siguen intactas... Hay miles de historias de hazañas y milagros en el mar. Solo es cuestión de esperar y rezar.