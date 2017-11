Villa de La Quebrada San Luis (23-11-17) }Juan Carlos Woronko, el empresario gastronómico y dirigente político, volvió a cargar las tintas contra la gestión de Stella Maris “Pelusa” Lobos. Esta vez, a raíz del basural de la trastienda del edificio municipal, entre otras problemáticas locales.

“Se puede mostrar cómo unas ruinas y el basural como la séptima maravilla de Villa de la Quebrada”, ironizó indignado el propietario del restaurante y regional Los Cabritos, al ser consultado por NotiNogo sobre el problema sanitario que se generó en el patio del municipio, a pocos metros de su emprendimiento, ubicado al pie del vía crucis.

Woronko desconoce si algún vecino le reclamó formalmente esta situación a la jefa comunal; “Yo creo que la Intendente lo ve todos los días porque la ventana de ella da donde está el basural”, dedujo.

Sobre la escasez de agua potable, Carlos, reconoció que: “el limitante que tiene Villa de la Quebrada es el agua”. Sin embargo sugiere que debieron realizarse obras previendo el crecimiento demográfico.

El reconocido vecino propone una conexión desde el acueducto Nogolí – La Punta, con una planta de bombeo para elevar el agua cruda a la planta potabilizadora actual, para realizar el tratamiento.

También criticó otras políticas implementadas por la actual intendente, tales como la prohibición de estacionar en la plaza, que –según sostiene el empresario gastronómico- van en detrimento del rubro turístico: “Villa de la Quebrada está llamado a ser un pueblo turísticos pero… no hay baños, no se puede estacionar, hay un basural, el vía crucis abandonado, no sabemos cómo vamos a hacer para que el pueblo crezca, no tenemos un código urbanístico, etc.”, se quejó Woronko.

La hostería, un tema recurrente, también está abandonada. Fue saqueada hasta que no quedó casi nada en ella. Actualmente en ruinas, con sus puertas y ventanas rotas, se encuentra a merced de los malvivientes que destruyen lo poco que quedó en pie.

Carlos Woronko estaba a cargo de la hostería provincial hasta el 2011 que fue desalojado, según él, por orden de la jefa comunal, con quien mantiene rencillas políticas. Desde entonces comenzó la debacle para el edificio que otrora, fuera una de las mejores instalaciones hoteleras de la zona.

“A futuro, veinte o treinta años, veo que Villa de la Quebrada tiene un futuro brillante, maravilloso, porque tiene todas las condiciones que tiene que tener un pueblo turístico para desarrollarse. Pero hay que ordenarlo, hay que tener una gestión adecuada para alcanzar las metas”, opinó el ex candidato a Intendente que perdió frente a Pelusa Lobos en las elecciones municipales del 2011.

Y sobre el futuro político del pueblo expresó: “La dirigencia tiene que surgir del seno de la comunidad, pero la comunidad también tiene que tomar conciencia de qué es lo que tiene. Si la comunidad no sabe que tiene un vía crucis con las obras más maravillosas del mundo, que tiene un microclima fabuloso, que tiene las rutas adecuadas que hizo el Gobierno de la Provincia, durante la gestión de Alberto y Adolfo Rodríguez Saá, y los diques y circuitos que nos rodean, tenemos todas esas condiciones pero la gente no reconoce lo que tiene, tampoco va a surgir del seno de la comunidad un intendente que logre hacer y realizar todos los beneficios que posee nuestro pueblo y así poder vivir de los recursos que tenemos”, enfatizó.