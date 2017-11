Imagen titulo Ilustrativa

Ocurrió en un departamento de Nueva Córdoba y se cree que hombre y mujer eran amantes. La agresora está detenida imputada por lesiones gravísimas.

La joven de 26 años que mutiló con una tijera de podar los genitales de un hombre de 40 años, en su departamento de Nueva Córdoba, sigue detenida en Bouwer acusada de lesiones gravísimas.

La fiscal de Violencia Familiar en la ciudad de Córdoba, Bettina Croppi, le tomará declaración esta semana. Pero antes, hubo un contrapunto entre los abogados y luego, en el mediodía del lunes, la funcionaria judicial dio una conferencia de prensa.

¿Se trató de un intento de defensa ante un posible abuso sexual?, le preguntaron a la fiscal. "No, estamos muy lejos de afirmar una cosa así", contestó, contundente.

"Lo único que tenemos son hechos que se pueden constatar, que es la presencia de una pareja en un departamento en Nueva Córdoba. El masculino habría sufrido una lesión gravísima. Está todavía pendiente el peritaje médico pero es posible que haya perdido la capacidad de concebir. En ese departamento se encontraba una pareja y la mujer está detenida e imputada de lesiones gravísimas", recalcó la fiscal.

Consultada sobre si había "una relación amorosa previa", la fiscal respondió: "Creo que sí. Hasta ahora no lo hemos podido determinar. Pero, sí se conocían, eso es algo que está probado".

Durante este lunes, hubo controversias entre los abogados que participan del caso.

Eduardo Pérez, abogado de la víctima, dijo: "Me reuní con mi cliente antes que ingresara a la sala de cirugía y me relató los hechos dentro de su estado de shock. Esta persona hace varios meses que mantenían una relación. No fue una relación casual como hizo saber mi colega (Carlos) Nayi en otros medios, que claramente va a ser parte de su defensa".

"Al contrario, ellos se encontraban en un pleno encuentro, él no estaba dormido. Comienzan con un juego (sexual) adonde a él se le vendan los ojos. Fueron hechos y elementos que están en la escena del crimen", agregó a radio Mitre.

El abogado dijo que era "un encuentro pacífico" y que no sabe por qué derivó en esto. "Sorprendido ante la situación el hombre salió a buscar ayuda a los departamentos vecinos", dijo.

El letrado manifestó sorpresa por la aparición de una "tijera de podar en un departamento". Para Pérez, se trató de un hecho "predeterminado".

"Esta relación estaba llegando a su fin. Venía por una cuestión pasional. Es la única hipótesis que puedo manejar. Lo que primero atina a decir mi cliente es 'no entiendo que le pasó, es una persona que hace tiempo veo', y me específico personas que conocían de la relación que van a ser propuestas como testigos".

El abogado dijo que las fotos que circulan pueden haber sido filtradas por "gente del hospital", mientras que la de la escena "por gente ligada al operativo".

"Uno cuando realiza el operativo no debe permitir que nadie ingrese. Yo ingresé como cualquier hijo de vecino sin mostrar mi credencial de abogado. Son desprolijidades. No se preservó la escena. Claramente el operativo que hizo ese procedimiento hizo circular las fotos. Hubo lesiones gravísimas y riesgo de vida. Más adelante se verá cuál es la calificación que corresponde", agregó.

"La vecina del departamento del frente fue la primera que lo asistió. Yo hablé con esa persona. Claramente hay testigos, había muchos vecinos, por eso digo que no se cuidó la escena del crimen. La puerta del edificio estaba abierta de par en par".

"Ella le permitió el ingreso al departamento, es una persona que integra una banda de rock, es allegado a su hermano, ya en el interior del domicilio, lejos de cumplir con las intenciones que era retirar un instrumento musical, la atacó sexualmente y ella asumió una actitud defensiva", agregó.

"¿Si hubo exceso o no?, para eso está la Justicia para trabajar". dijo Nayi a radio Mitre.

Imputada por lesiones gravísimas y alojada en una celda de la cárcel de mujeres en el Complejo Penitenciario de Bouwer se encuentra la joven que, el sábado a la noche, mutiló con una tijera de podar los genitales de un hombre.

Los pesquisas judiciales son cautos y trabajan para desentrañar qué fue exactamente lo que sucedió el sábado a las 23 en el departamento ubicado en bulevar Chacabuco al 580, en pleno barrio Nueva Córdoba.