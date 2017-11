¿Realidad o mediatÍsmo político? No hay denuncias formales, solo una carta. ¿Es una operación política orquestada por diputados opositores al no haber no existir las denuncias en ante la justicia correspondiente?

Por otro lado, el interventor del Servicio Penitenciario Provincial, Hugo Scarso, aseguró que en sus oficinas no ingresó ninguna nota formal sobre anormalidades en ese centro de detención.

El jefe del Servicio Penitenciario de San Luis negó hoy haber recibido denuncias por supuesto tráfico de drogas y prostitución en el penal de “Pampa de las Salinas”, atribuidas por un sitio web al Observatorio Internacional de Prisiones.

Para Scarso, esta denuncia difundida “por un sitio web con una marcada inclinación contra el Gobierno provincial y que no verifica ni chequea la información; es una falacia y una cuestión política”.

“No tengo problemas que visiten el penal, pregunten y dialoguen con los penitenciarios e internos, porque es la forma más coherente de hacer las cosas”, expresó el funcionario.

La palabra del Ministro de Seguridad Alí: La gestión de Scarso “es buena”

Alí consideró que la “situación es muy difícil”, pero a la hora de evaluar la gestión de Hugo Scarso, el hombre que el Gobierno eligió para intervenir el sistema penitenciario aseguró que “es buena”.

Dijo que las diferentes situaciones ocurridas en el ambiente carcelario le “preocupan y ocupan”. Y al respecto indicó que se trabaja “todos los días”.

Además confirmó que en la cárcel de La Botija “hay alrededor de 250 personas trabajando, que van y vienen”, y desmintió que en el transcurso de su gestión haya recibido por parte de la Justicia informes acerca de la falta de personal, como le advirtió un periodista esta mañana en el Concejo Deliberante.

“No creo que la cantidad sea el problema, si es que en realidad lo hay”, sostuvo.

Redacción El Chorrillero: Maltrato, falta de comida y el ingreso de “señoritas” sin requisa y con el consentimiento de los penitenciarios, ponen en duda el normal funcionamiento del penal.

“Tenemos denuncias horribles, y si llegamos hasta el ministro es porque la situación nos desbordó”, afirmó la presidenta de la institución, Graciela Dubrez en declaraciones a elchorrillero.com.

El pedido se hizo mediante una nota elevada al ministro de Gobierno, Justicia y Culto, Eduardo Mones Ruíz, el pasado 7 de noviembre.

De esa manera el Observatorio, sección Argentina, pretende que el Gobierno de San Luis investigue las “situaciones” que recibieron “como queja” y que ponen en sospecha el correcto cumplimiento de las normas carcelarias.

“En el penal Pampas de las Salinas el trato es violento y escasea la comida”, acusa en el inicio de la nota que fue el disparador para que los diputados de Cambiemos elevaran hace una semana un pedido de informe al Gobierno.

El Observatorio le informó a la gestión de Alberto Rodríguez Saá que el Servicio Penitenciario de San Luis “estaría tolerando y/o alentando el consumo y tráfico de estupefacientes que ingresarían a través de visitas que ejercerían la prostitución dentro de la cárcel”; y ese es uno de los puntos más graves.

“Es una seguidilla de denuncias (pero no hay denuncias ante la justicia, declaro a este medio el interventor Hugo Scarso solo una carta) por malos tratos, por falta de comida, por atropello a las visitas, por sospecha del ejercicio de la prostitución y el tráfico de estupefacientes; y que esté concentrado en un mismo penal, es realmente llamativo. Como está alejado de todo el mundo nos da a pensar que se han distraído de los controles que deben llevar”, fundamentó la titular del organismo en declaraciones a este medio.

Este año, según contó Dubrez, desde la oficina que tiene sede en Buenos Aires tomaron contacto con “muchos familiares” y recibieron “una cantidad de denuncias horribles”.

“Si hemos llegado a escribirle al ministro y solicitarle a un legislador que se ocupe del tema para garantizar que efectivamente van a dar curso a nuestra denuncia, es porque nos desbordó. Nos hartamos de escuchar la misma queja, y no es de una sola persona sino de muchas”, puntualizó.

Con la presentación de la nota, pretenden no solo informar sobre situaciones irregulares que se producen justamente en la cárcel de máxima seguridad que tiene la provincia, sino “darle la oportunidad” al Gobierno para corregir lo que está mal: “Es por eso que por ahora solo hablamos de esto”.

En sus denuncias, los familiares cuestionaron el modo y las formas de la requisa al momento de visitar a los internos: “Se han sentido vejados porque van con lo que pueden, y llevan lo que pueden tratando de ser puntuales para disfrutar la mayor cantidad de tiempo y se encuentran con largas colas y mucho maltrato”.

En sus dichos ponen a la luz una situación de la que todos los parientes son testigos: el ingreso de personas que “gozarían de privilegios”.

“Muchos nos han advertido que unas señoras pasan rápidamente sin requisa y con bultos, que parecen gozar de la simpatía y el consentimiento de los penitenciarios. Todo en horario de visita, a la vista de todo el mundo y con total impunidad y amiguismo”, sostuvo.

El planteo formal al Gobierno.

Consideró que estos testimonios hacen pensar dos cosas: “Que están sobornando a los penitenciarios para gozar de privilegios o como dicen otras visitas, que se trata de mujeres que ejercen la prostitución con el beneplácito de los penitenciarios. Estas personas pasan en forma directa para realizar visitas de dudosa legitimidad con los internos”.

Además, el Observatorio sospecha que podría “existir algún grado de corrupción en el servicio penitenciario de San Luis y que las autoridades políticas no están monitoreando o auditando como se debe”.

Las denuncias cuentan con los nombres de las mujeres que ingresan al penal y son “muy específicas”, pero están bajo reserva: “Serán proporcionados en el momento que se inicie la investigación, pero no lo daremos a conocer públicamente”.

“Cuando las demás mujeres protestan, estas señoras les dicen que ellas tienen contacto y que no las molesten. Deducen que se dirigen al lugar donde se mantienen los encuentros íntimos”, agregó Dubraz.

Por otra parte aseguró que “varios reclusos se han quejado que la ración de comida no es suficiente”, y remarcó: “Como ignoramos el sistema, además de ponerlo en conocimiento al ministro, le pedimos que tome cartas en el asunto e investigue”.