Si bien ya pasaron las elecciones, se siguen viralizando audios de Sonia Abarca, la polémica seguidora de los hermanos Rodríguez Saá.

Esta vez, el blanco de sus insultos no es nadie de la oposición ni Jorge Lanata, sino la ministra de Desarrollo Social, María Angélica Torrontegui, a quien tildó de “gato” y “soberbia”, entre tantas otras cosas.

Escrito por Matías Nieto

Publicado por la gaceta-digital san luis

El enojo de Abarca con Torrontegui se debe a que un día la fue a la sede del Ministerio de Inclusión

Social a entrevistar a la ministra, la cual aparentemente se negó a hablar con ella, alegando que el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, no le ha autorizado a hacerlo.

“No es un Plan de Inclusión Social por la soberbia de la ministro, la María Angélica Torrontegui. Sobradora, canchera, atrevida. Se caga de la risa, hablando medio entre dientes con los empleados, con los sirvengüenzas que se dicen llamar peronistas, con la Betty Alagia y todos esos sinvergüenzas. Con guardaespaldas que miden dos metros que vienen a querer intimidar a los peronistas”, dice Abarca en los primeros segundos del audio que se viralizó ayer.

“Se re cagan de la risa de los compañeros. Dice que ella no da entrevistas porque el gobernador de la provincia no le ha dado autorización. ¿Y para qué carajo es ministra de Desarrollo Social, una de los ministerios más demandante y demandos? Soberbia, oligarca, hija de mil puta. Se la rasca, que los atienda otro a los peronistas, porque ella no tiene tiempo. Salió a atenderme, pero no dio ninguna respuesta, una soberbia terrible”, continuó el relato de la mujer.

“Le pido a Dios y al Alberto que la saque inmediatamente de este ministerio y lo ponga a Eduardo Gomina, que es una persona que tiene perfil humano y sabe tratar con los peronistas, porque parece que estos funcionarios le tienen asco a los peronistas. No son peronistas, son oportunistas que hace 30 y pico de años vienen chupando de la teta del pueblo y de los Rodríguez Saá. Tratan a los pobres como la peor basura”, dijo Abarca.

Los insultos en contra de Abarca continuaron, calificando a Torrontegui como “Soberbia, usurera y malintencionada”. “¿Andará por los barrios pobres diciéndole a la gente cómo se mojó el culo anoche en el día de la lluvia?”, se preguntó la seguidora de los Rodríguez Saá,

“Se humilde, respetuoso, decí la verdad al compañero, atendelo, poné gente buena. Ponen gatos, soberbios, atrevidos, malagestados. Esto no va más, Adolfo, a cambiar las políticas, estamos cansados de estos gatos viejos, a cambiar las políticas en beneficio del pueblo, como lo está haciendo Alberto, como vos lo has mencionado en varias oportunidades, ¿pero de qué vale que usted lo mencione si los funcionarios de abajo son unos soberbios hijos de puta?”, dijo Abarca ya cerca del audio que se viralizó ayer.