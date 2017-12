Nogoli Provincia de San Luis;

El acto de asunción tuvo lugar este mediodía en la plaza del pueblo. El encargado de tomarle juramento a Claudia Pinelli fue el Ministro de Gobierno, Justicia y Culto, Eduardo Mones Ruíz. "Pueden confiar en Claudia, el Gobierno de la Provincia la va a apoyar y tiene mucha confianza en una probada funcionaria como es la contadora Pinelli", aseguró el funcionario Provincial.

De la ceremonia participaron además el Vicegobernador de la Provincia, Carlos Ponce; los diputados provinciales Rosa Calderón y Sergio Amieva; la senadora Mabel Leyes, autoridades policiales, del Centro de Salud, el cura párroco César Preve y un importante número de vecinos.

Durante un breve acto protocolar se expresaron, además de la nueva Intendente, quien concluyó su discurso con la memorable frase: "no los voy a defraudar"; el Vicegobernador y el Ministro Mones Ruiz, quien comentó a los presentes cómo conoció a Claudia Pinelli, en el año 2007, "En ese momento yo era Viceministro, asume Gladis Bailac de Follari, una gran Ministra que tuvo la Provincia de San Luis, y junto con ella venia una joven contadora con muchas ganas de trabajar y la verdad, lo demostró. Se destacó en el Ministerio de Gobierno, hace 10 años prácticamente que estamos juntos. Con esto lo que quiero decir es cierto que pueden confiar en Claudia, el Gobierno de la Provincia la va a apoyar y tiene mucha confianza en una probada funcionaria como es la contadora Pinelli".

Este sábado, Claudia Pinelli dejó el titulo de Delegada Normalizadora para comenzar su gestión como Intendente Comisionado. Hecho que promete ser una bisagra en la vida institucional del pueblo.

En ese sentido, la jefa comunal entiende que la diferencia entre el cargo que dejó y el que hoy asumió, tiene que ver con "La legitimidad que te da el voto. Hay cosas que por ahí quería hacer cumplir y no eras nada, nadie te había elegido. Esa legitimidad te ayuda para que uno pueda tomar decisiones que antes no podía tomar", manifestó la flamante Intendente.

y explicitó: "Acá hay muchas cosas que se tienen que hacer, que se deben hacer; yo creo que el año que viene va a ser un año clave para que todo esto se realice. Creo que hay que cambiar muchas cosas de la cultura de la gente, no hablo de sus raíces, sino que hay que hace notar que hoy Nogolí ya no es lo mismo que antes, hay mucha gente viviendo acá que no es de acá, que han elegido Nogolí para tener su residencia a veces permanente o temporal y creo que se merecen también vivir felices y en paz y creo que eso es lo que tenemos que armonizar, que sea feliz el que viene de afuera y el que vive acá, y en un marco de la unidad y que también se cumplan todas las normas que hoy en día no se está cumpliendo".

Además adelantó que el balneario municipal abriría sus puertas el 16 de diciembre, que el predio contará con un bañero profesional, y que los vecinos y turistas tendrán que cumplir con algunos requisitos, como por ejemplo un control médico, para ingresar a la pileta. También comentó que la fiesta de las aguas claras festejará durante dos días, el domingo 28 de enero con las actividades artísticas y el sábado 27, actividades deportivas, con una maratón y una exhibición de boxeo.

Sobre las obras que se vienen para el año entrante, Pinelli destacó que concluirán las obras de remodelación de la hostería, el SUM del barrio ex Matadero y un parque reforestado donde hasta hace poco había una vieja represa, ubicada al costado del barrio "El Brete", en el ingreso del pueblo. Al respecto del desmonte de algunas especies arbóreas antiguas, Claudia explicó por qué tuvieron que sacrificarlas y aclaró que se reforestará no sólo ese parque sino muchos otros espacios públicos y veredas del pueblo.

Informe: Silvana Sola Notinogo