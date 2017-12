| Jorge Lanata El periodista cuestionó la "autoridad moral" de Cambiemos para sacar la ley que modificó la fórmula de actualización de haberes.

Jorge Lanata analizó la serie de incidentes que se vivió en el centro porteño mientras la Cámara de Diputados debatió la reforma previsional, que finalmente se sancionó con 127 votos a favor y 117 en contra. El periodista cargó contra el oficialismo, cuestionó la "autoridad moral" de Cambiemos y opinó: "El Gobierno hizo abuso de poder con los jubilados ¿Por qué? Porque no están organizados y son los únicos que no pueden romperle las pelotas".

En una editorial de su programa de radio Lanata sin filtro, el conductor sostuvo que cuando el dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, "extorsiona" al oficialismo con 40 mil desocupados, suben las asignaciones, y cuando los piqueteros cortan la calle, le suben los planes. "Los jubilados no hacen eso, no tienen la posibilidad de reacción frente a la opinión pública que tienen otros sectores", evaluó.

Así, Lanata insistió en que los jubilados no pueden presionar para negociar, algo que sí logran los movimientos sociales. "Los jubilados son pobres tipos que laburaron toda su vida por dos mangos y se jubilaron por uno. Abusan de su poder frente a gente que no se puede defender y que no los pueden extorsionar como (Juan) Grabois, o como los extorsionan otros", agregó. Y cuestionó la "autoridad moral" del gobierno de Cambiemos para llevar adelante un ajuste mediante la reforma a los jubilados.

La reforma previsional cambió la fórmula de actualización de haberes, que se ajustará cada 3 meses según la evolución de la inflación (70%) y los salarios (30%). El cálculo anterior proponía ajustar los sueldos cada seis meses por la recaudación y el aumento del costo de vida. Esto hará que los jubilados cobren menos en marzo, una pérdida que el Gobierno compensará en parte con un bono.

"Estamos de acuerdo en que hay que ajustarse. Pero cuando ajustás, te tenés que ajustar vos primero. Lo más importante no es el ajuste en sí, es la autoridad moral para llevarlo a cabo", remarcó. Y se preguntó por qué no cortan las jubilaciones de privilegio.

El conductor también se quejó de que el Ejecutivo dio marcha atrás con medidas impositivas y criticó que no se haya implementado el impuesto al vino o a las gaseosas. "Es más difícil pelear con el lobby del azúcar, de las gaseosas, o bodegueros, que con el lobby de los jubilados que no existe", afirmó.

Por otro lado, recordó el veto de Cristina Kirchner cuando era presidenta del 82% móvil para los jubilados y consideró que fue un error de Cambiemos que el kirchnerismo se haya mostrado como defensor de los abuelos durante el debate por la reforma previsional: "Le están dando al kirchnerismo un canal de reclamo que no tenían, fueron torpes porque unieron al kirchnerismo con los jubilados".

Jorge Lanata también le pidió al Frente para la Victoria que "se adapte a la democracia y aprenda a ser opositor". "No se está en la oposición rompiendo monumentos y tirando piedras, no es así", remarcó.

Finalmente, criticó la violencia en la calle entre los manifestantes y la Policía y minimizó el cacerolazo que se llevó adelante a la noche en varios puntos de la Ciudad. "No sé qué tan numeroso fue. Había mucha gente en la plaza del Congreso, pero nada de eso es representativo, no se puede comparar con un Gobierno que fue electo por las urnas y que está gobernando", concluyó.