La abogada de la familia damnificada, Micaela Eguinoa, aseguró que “hay elementos de convicción” para tomar la medida, especialmente para evitar el contacto con las víctimas. Hoy inició la Cámara Gesell.

Instituto San Buenaventura de Villa Mercedes.

por Nicolás Gatica Ceballos / San Luis

La letrada en declaraciones a El Chorrillero, dio a conocer las últimas novedades del caso que conmocionó a los villamercedinos y la comunidad del Instituto San Buenaventura. Confirmó que hay una denuncia, pero que existe “un total de 18 casos”, que irán haciendo sus presentaciones en la Justicia durante la semana.

Según explicó, este martes minutos antes de las 17, presentó un pedido de detención para el docente de música acusado, sumado a estudios de enfermedades de transmisión sexual. También requirió estudios psicológicos y allanamientos

“Personalmente estoy advirtiendo que el juez (Alfredo Cuello) no está adoptando las medidas de oficio que debería tomar. El docente se puede cruzar en la calle con cualquiera de sus abusados y es una locura. Hay jueces que cuidan el derecho del imputado, aunque en este caso todavía no se lo puede definir así, porque no se lo ha llamado a indagatoria”, expresó Eguinoa.

“Es un hombre que estaba en un colegio católico. Hoy puede estar en cualquier iglesia o actividad en la que pueda afectar a otras posibles víctimas, por eso es necesaria su detención”, aseveró.

¿Cómo salió el hecho a la luz?

En principio, la primera denuncia fue realizada por un papá, cuya identidad se preserva de acuerdo a la convención de los Derechos del Niño. El hombre notó “comportamientos sexuales” que no son propios de un menor, con lo cual inmediatamente inició sus averiguaciones.

El testimonio de la víctima arrojó que el profesor de música “sometía a los niños a un juego llamado ‘gato y ratón’, donde él hacía de gato y los pequeños de ratones”. Cuando los chicos no escuchaban una especie de ruido que él efectuaba, “los sacaba del aula y comenzaba los vejámenes”.

Tras la terrible confesión, el instituto ordenó apartar del cargo al docente (sin medidas judiciales, sino de manera autónoma) y llamó “a ratificar a los papás”. “Oficialmente se inició una acción penal y ya somos particulares damnificados”, explicó la abogada.

También detalló que oficialmente “hay una denuncia”, pero que luego surgieron más casos: “Ante la duda, los padres formaron un grupo de whatsapp y allí surgió todo. Hasta el momento está el testimonio de un papá y el resto los irán denunciando durante la semana”.

¿Qué arrojó la Cámara Gesell?

Hoy los especialistas concretaron las investigaciones a la víctima de la primera denuncia.

“Comentó que no sólo fue el juego del gato y el ratón, sino que el hombre la había buscado a una clase y la sometió. Hay sospechas graves de abuso, aunque el nerviosismo impidió que pudiera afirmarlo en el momento”, detalló la representante legal. “Vamos a pedir una ampliación de la Cámara Gesell”, añadió.

En el estudio surgió que el presunto abusador “los había filmado y les hacía cantar una canción que decía ‘yo no cuento nada a nadie, estoy sólo, no tengo amigos’”: “Ha abusado psicológicamente durante todo este año, les ha causado un daño irreparable”.

Eguinoa cuestionó a Cuello, advirtiendo que “nosotros estamos haciendo el papel de juez”: “Hoy tuve que pedir un escrito para solicitar pruebas que se le tendrían que haber ocurrido a él antes que a mí. Hay elementos como para ordenar la detención inmediata, podría tener enfermedades de transmisión sexual y propagarlas, o podría seguir abusando de otros niños”.

El resto de los tutores “empezaron a hablar con sus hijos”, y comenzarán a presentar sus denuncias. “Hoy se presentaron entre 5 y 6 padres, mañana lo harán otros 5-6, y a la tarde lo hará el resto, provocando que la denuncia sea más generalizada”, indicó la abogada.

Por último manifestó que el delito “se agrava por ser profesor” y que “los padres están ansiosos de que esta medida (detención) se provea”.