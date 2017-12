Puteen a Macri todo lo que quieran ,puteen a Cristina hasta que se cansen pero por favor dejen de romper las pelotas a los que laburando todo el año de lo que podemos, a los que le buscamos la vuelta ,a los que aún soñamos y queremos que todo mejore... y no importa quién esté.

Dejen de romper las pelotas a los que nos cagamos de hambre más de una vez, a los que hacemos maravillas para llegar a pagar la luz, el gas y otros servicios a fin de mes.

A los que no nos llegan subsidios ni tarifas especiales, ni planes de ningún tipo, a los que ningún puntero político propuso hacer algún negocio para pertenecer a tal o cual fila.

Loco!! Puteen hasta que el alma y la boca de letrina largue toda la mierda de adentro, después hagan lo que hacemos nosotros: laburar de lo que podemos, cómo podemos y siempre buscándola manera de ir para adelante.

Argentina necesita gente que labure y no me vengan con que no hay trabajo porque entonces me caigo de risa, lo que no hay es voluntad!

¿No tenés un sueldo? Corta yuyos, hace mandados, vende tortas fritas, pan casero, no sale.

No me podes decir que no hay laburo ,lo que no hay es ganas . No te sientes a ver si la manzana cae en tu boca, búscala loco!! Búscala, jugáte y contagia a otros con tu entusiasmo de salir adelante.

Los gobiernos van y vienen y si esperas que ellos te solucionen la vida la vida se te pasa.

Seguí puteando y si crees que Macri y Cristina leen tus mensajes estás en el horno. Putea pero por favor no intentes decirme que si declaró en contra de todo lo que hace Macri no me convierto en kirchnerista. Lo que si sé es que me convierte en boludo al que intentas convencer que su pienso como vos el país le va a ir mejor...

Al país le va a ir mejor cuando haya menos resentidos buscando la manera y los medios para el que este de turno le vaya mal

