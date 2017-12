Según indica El Diario De La República

Verificación. En San Luis hay 3 talleres: en Villa Mercedes, Merlo y Juana Koslay. Debe estar homologado por seguridad vial nacional.

En Juana Koslay inspeccionan entre 60 y 70 vehículos por día. El valor para un auto familiar es de $650.

Los últimos días del año acarrean todos los preparativos para salir de la provincia a vacacionar. Para los que se manejan en coche, hay un requisito que aún genera dudas en cuanto a su obligatoriedad, ya que a pesar de estar contemplado en la Ley Nacional de Tránsito en casi ningún control de ninguna provincia lo piden, ni la Policía Federal, ni la provincial, ni el personal de tránsito municipal: es el certificado o la oblea de Revisión Técnica Obligatoria (RTO). El inconveniente (y por lo que mucha gente lo hace) es que si alguna autoridad vial lo llegara a solicitar, puede significar una multa y retener el vehículo. Para los puntanos no es una exigencia, puesto que se puede circular por toda la provincia sin el certificado. Igualmente es recomendable revisar los vehículos para evitar accidentes innecesarios.

El director de Comunicación y Contenidos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), José Morad, explicó que "en nuestro país federal la seguridad vial es algo que no está delegado en la Nación, con lo cual cada provincia, incluso algunos municipios, tienen la facultad de adherir o no a determinadas leyes o incluso adherir parcialmente".

Morad reconoció que desde hace varios años se vienen "arrastrando 'vicios', por ahí se ponían muchas leyes y requisitos y después no se exigía su cumplimiento o no se instrumentaban las herramientas necesarias para que se pudieran cumplir. Por ejemplo, si te exijo la RTO y no pongo talleres homologados y que cumplan con un examen prolijo del estado del vehículo, no sirve para nada".