Algunas monjas, como la hermana Kate, consumen aceite de cannabis

Una monja rosarina de 91 años que se desempeña como psicoanalista utiliza aceite de cannabis desde hace años para tratar los síntomas de una esclerosis bilateral que afecta a sus rodillas. Reconoce, además, que su mejora es evidente aunque la ley aprobada solo autoriza su uso en casos de epilepsia refractaria.

La mujer, que pidió reserva de su nombre por temor a litigios judiciales, contó que cuando comenzó a tratar sus dolores le llegó "la información científica del aceite de cannabis". Y confesó: "Me sorprendí mucho y entendí que no es ningún cuento. Desde que complemento con el aceite mi tratamiento de la medicina tradicional, que implica medicación paulatina y ejercicios, estoy muy bien y me considero curada".

Según destacó, "esta medicina le dio más fuerza a la articulación" y de esa manera puede caminar sin dolores, aunque ayudada por un trípode, e, incluso, puede subir escaleras. Así puede llegar al consultorio que comparte con su sobrina en la zona céntrica de Rosario para atender sus pacientes y ejercer el psicoanálisis.

Y remarcó: "No es nada atrevido ni malo conservar su creencia. Termine con óptimas notas porque me apasiono la carrera y hoy soy analista a pesar de mi condición de vida dedicada a los religioso". Porque "no hay que confundir creencias con ciencia, eso es lo que me guió en mi vida".

La mujer ingiere tres veces al día unas tres gotas de aceite de cannabis y explicó que este producto "se prepara con un polvo que se hace con la planta de marihuana y luego se diluye en aceite de coco ya que la planta en sí no da el aceite". Pero aclaró: "No estamos hablando de utilizarlo para obnubilar la mente como muchas drogas incluso las legales como el alcohol, sino para mejorar la calidad de vida sobre todo de los chicos con epilepsia ya que disminuye las convulsiones".

Según la especialista en legislación del cannabis, Gretel Hilbe, la ley 27.350 -que es conocida como la ley de uso medicinal de la planta de cannabis y que fue sancionada el 29 de marzo de 2017-, "terminó reconociendo solo a la epilepsia refractaria como única patología tratable con el aceite de cannabis tras su reglamentación". Además, aclaró que la ley "no autoriza el autocultivo del cannabis para uso medicinal", actividad que sigue siendo ilegal en el país.

Pablo Ascolani, presidente de la Asociación Rosarina de Estudios Culturales (Arec), indicó que "se considera que hay al menos cincuenta enfermedades que podrían tratarse con cannabis". Aclaró que "el aceite de cannabis tiene pocos usos aprobados de acuerdo a lo que llamamos medicina de evidencia, es decir pocos usos comprobados con ensayos clínicos correctamente realizados".

Agencia Telam