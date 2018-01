San Juan: Ex choferes de colectivo se juntaron para ayudar a un compañero que tiene el 75% de su cuerpo con psoriasis

Imagen ilustrativa

Casi 70 ex choferes venden números y lo recaudado será para ayudar un tratamiento médico a Ricardo Pérez, quien sufre de psoriasis. La enfermedad le ha afectado el 75% de su cuerpo.

Ricardo Pérez y Hugo Cárdenas fueron compañeros hace más de 13 años. Cárdenas está al frente de la organización de la rifa para ayudar a su ex compañero.

Ex choferes de colectivo se juntaron para ayudar a un compañero que tiene el 75% de su cuerpo con psoriasis

Ricardo Pérez junto a su esposa. Necesita ayuda para tratar la enfermedad que lo aflige.

Cerca de 70 ex choferes de colectivo de la empresa 20 de Junio se reunieron después de 20 años y se encontraron con uno de ellos que está pasando por un mal momento de salud. Se trata de Ricardo Pérez de 53 años, quien tiene psoriasis en el 75 por ciento de su cuerpo y por su condición no puede trabajar. Sus ex compañeros decidieron organizar una rifa para reunir dinero y dárselo para pueda comenzar con un tratamiento médico, que mejore su estado de salud física y psicológica.

La tecnología logró reunir hace pocos días casi 70 ex choferes de colectivo de la empresa 20 de junio que circulaba en el área urbana de San Juan hace más de 13 años. En ese tiempo, la mayoría fue despedida. Algunos fueron reubicados en otras empresas de transporte público de pasajeros, otros decidieron dedicarse a otra cosa.

Hace pocos días se reunieron para compartir un encuentro después de tanto tiempo. Hugo Páez, quien actualmente es chofer de colectivo de la empresa Albardón, en diálogo con Diario La Provincia contó el momento del reencuentro. “Fuimos casi 70 ex choferes que nos juntamos y allí estuvo Ricardo Pérez y supimos de su estado de salud. Esa misma noche, un grupo decidimos hacer algo para ayudar a Ricardo. Ya cuando trabajaba él tenía la enfermedad. A veces, recuerdo, usaba guantes para no lastimarse la mano con el rose. Y ahora cuando nos juntamos vimos que la enfermedad le ha avanzado mucho”.

En tanto, Hugo Cárdenas, periodista y cantante de tango, también le contó a Diario La Provincia que Pérez ha visto muchos médicos pero no le han dado solución. Y es por eso que "ante su tan delicada situación decidimos hacer una rifa para ayudarlo con lo que necesite. Y seguiremos haciéndolo. De hecho, ya estamos viendo en hacer un evento en el cual yo me ofrezco a cantar gratis para reunir más fondos”.

La rifa consiste en 100 números a un valor de $100, a sortear el día 3 de febrero por quiniela vespertina de San Juan. El único premio consiste en 15 kilos de asado y 1 caja de vino. Para colaborar pueden comunicarse al 2645836156

“Ahora le toca a este compañero, pero si otro llega a tener algún inconveniente o ayuda, pues ahora estamos juntos y en contacto para organizar lo que sea y ayudarlo. Esto es lo que hemos decidido. Estar para quien lo necesite”, dijo Páez.

"Es un difícil momento que está pasando Ricardo. Él nos ha contado que le pica mucho, no puede exponerse al sol ni exponerse a situaciones de estrés porque la enfermedad está muy relacionada con el estrés. Así no puede conseguir trabajo porque cuando lo miran directamente le dicen que no o que luego lo llamaran y nunca lo llaman. Entonces la situación se le hace muy difícil. Él se pone mal psicológicamente y empeora la enfermedad por el estrés que sufre. Su pareja es quien se está haciendo cargo pero no le es suficiente", aseguró Cárdenas a este medio.

¿Qué es la psoriasis?

La psoriasis es una enfermedad de la piel que causa picazón o parches dolorosos de piel engrosada y enrojecida con escamas plateadas. Suele aparecer en los hombros, las rodillas, el cuero cabelludo, la espalda, la cara, las palmas de las manos y las plantas de los pies, pero también puede presentarse en otras partes del cuerpo.

La causa de la psoriasis es un problema en el sistema inmunitario. En un proceso llamado recambio celular, las células de la piel que crecen en la parte más profunda de la piel avanzan hacia la superficie. Normalmente, esto demora un mes. En la psoriasis, ocurre en algunos días debido a que las células avanzan demasiado rápido.

La psoriasis puede persistir por mucho tiempo, incluso durante toda la vida. Los síntomas aparecen y desaparecen y los factores que pueden empeorarlos incluyen: infecciones, estrés, piel reseca, ciertas medicinas. La enfermedad no tiene cura, solo algunos tratamientos.

Diario La Provincia SJ