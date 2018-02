Paulino Andrada se había mudado de su ciudad natal y había perdido el contacto con toda su familia. Gracias a un grupo que busca personas, se pudo reencontrar con la mujer.

Paulino Andrada vivía en Pozo del Tala, San Luis, con sus tres hermanos y su mamá, Josefina Andrada. En 1954, la situación en el tambo no era buena y él se mudó a otra ciudad para probar suerte. Cuando volvió a su ciudad natal, no encontró a ningún miembro de su familia y nuca más supo de ellos hasta que hace muy poco, a los 83 años, se reencontró con su mama de 104 años.

Andrada fue el primero de sus hermanos en mudarse a otra localidad. Después lo hizo su madre, que se fue a vivir a la localidad de Toro Negro, se casó y tuvo cuatro hijos más.

Él se radicó en Quemú Quemú, La Pampa, y cuando pudo volver a su ciudad no encontró a nadie de los suyos. Y desde entonces, se mantuvo buscándolos hasta hace muy poco.

El milagro fue posible porque Andrada le contó su historia a una empleada y le confió que quería saber algo de sus hermanos. Entonces la mujer publicó el caso en una página llamada “¿Dónde estás?”. A los tres días, la leyó Ana, sobrina del hombre, según informó el portal La Voz.

Fue entonces cuando Andrada se encontró con la triste noticia de que sus tres hermanos habían muerto. Sin embargo, lo esperaba una gran sorpresa: se reencontró con su mamá, de 104 años. Además, conoció a cuatro medios hermanos que nacieron después que él.

“No puedo explicar lo que sentí cuando la vi, cuando ella reconoció mi voz, y me tocó la cara. Lloramos los dos y hablamos de las épocas del tambo. Mi mamá me esperaba, sólo que yo no podía encontrarla“, contó a Carlos Mingoya, uno de los administradores del grupo “¿Dónde estás?”.

Foto: Diario de La República