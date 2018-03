El ministro de Gobierno, Justicia y Culto, Eduardo Mones Ruiz, argumentó los beneficios de la propuesta en un encuentro con legisladores provinciales y concejales de distintas localidades

realizado en la Villa de Merlo.

“Ésta es una iniciativa polémica. Hoy hay una epidemia con la violencia de género”, inició el titular de la cartera de Gobierno, Justicia y Culto, Eduardo Mones Ruiz, en una disertación realizada en la Casa Palmira Scrosoppi de Merlo.

“De cada 10 órdenes de restricción, 7 son violadas”, enfatizó el funcionario, quien además explicó que esto “tiene dos consecuencias: que la mujer no pueda vivir en paz, y los femicidios”.

El Gobierno de la Provincia ha puesto y pone en marcha políticas para proteger a las mujeres y luchar contra la violencia de género, como la creación de la Secretaría de la Mujer #Ni Una Menos y la ley de división del Juzgado de Familia en tres: el de Familia, el de Niñez y Adolescencia, y el de Violencia.

Continuando con esta línea, el Estado puntano comenzó a idear una herramienta procesal para que los jueces puedan hacer que se cumplan las órdenes de restricción, y así llevar tranquilidad y seguridad a las mujeres.

El proyecto de ley propone reformar el Código Procesal Criminal de la Provincia de San Luis para brindarle la capacidad a un juez de dictar la prisión preventiva para aquellas personas que violen una orden de restricción.

Esta idea presentó algunas dudas, según señaló Mones Ruiz, ya que algunas personas criticaban que iba a quebrantar el derecho de defensa, a lo que el ministro dijo: “No se vulnera el derecho de defensa, que está resguardado por el Poder Judicial”.

El funcionario manifestó que en los últimos años se promulgaron muchas leyes para proteger a los imputados. “La víctima no tiene los derechos y garantías que el imputado”, señaló, y aclaró: “Que el imputado tenga derechos no está mal; lo malo es que las víctimas no tengan derechos”.

“El problema también es de los jueces y su excesiva interpretación”, agregó el ministro.

“Este Gobierno tomó cartas en el asunto y les dará herramientas procesales a los jueces penales”, enfatizó Mones Ruiz, y agregó que “no alcanzan las convenciones: hay que llevarlas al Código Procesal”.

Del encuentro participaron la senadora provincial de Junín, Gloria Petrino; el diputado provincial de Junín, Ricardo Chávez; y concejales de Merlo, Villa Mercedes, Santa Rosa y Juana Koslay, entre otros.

Nota: Pablo Lucero.

Fotos: Malvina Urquiza.

Edición: Angie Dresti.