“Hola…mi nombre es Luis Boffelli y soy médico ecografista.

He visto en estos muchos años desde embriones de 2mm hasta fetos por nacer y en todos ellos brillando con luz potente la chispa de la vida y el ansia de vivir.

He visto fetitos con problemas remando contra-corriente por poder alcanzar esta nueva luz sin pausa y sin renuncias.

Los he visto reír…lo he visto quejarse con gestos elocuentes.

Yo…me siento conectado con ellos y mi trabajo es estudiarlos para comprobar que todo esté bien.

Antes de comenzar un estudio les pido permiso para invadir temporalmente su mundo de luz y de paz y les digo que todo lo que haremos es con amor y que tiene como fin su propio bien y el de sus papás.

Al terminar agradezco su colaboración.

Los fetitos no son entes inertes…son seres portadores de una enorme sabiduría ancestral.

Todos venimos al mundo a aprender y a enseñar.

Me sentiría muy mal; casi como que los estoy traicionando si en este momento de debate aborto SI-aborto NO no expreso claramente mi opinión en su defensa.

En defensa de los sin voz…de los embriones y fetitos.

Una gotita de agua en el mar…un granito de arena en el desierto.

Por favor respetémoslos!!!!

Mamá…el fetito no es una parte de tu cuerpo sobre la que podés disponer somos si fuera un lunar a extirpar.

Es un ser humano DIFERENTE a vos que te necesita durante 9 meses como incubadora amorosa, si…pero es DIFERENTE…

No tenés derecho a decidir sobre su vida.

Él te eligió como mamá en las circunstancias que sea y por algo será…

Para mi legalizar el aborto es legalizar el asesinato…es un genocidio.

No podemos organizar “abortos seguros” para proteger a las mamás mas bien eduquemos a las futuras mamás para que sepan disfrutar de una sexualidad plena, feliz y segura.

Por mis embriones-fetitos a los que veo todos los días retozando en la panza de sus mamás y por aquellos que veo peleando para poder llegar a la meta…NO AL ABORTO!!!!”