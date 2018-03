Los hechos ocurrieron porque al parecer el hombre se negó a llevarla a un motel en Neiva, Colombia.

Como Estela Hernández, fue identificada la mujer que capturó la policía Metropolitana, responsable de haber atacado a su esposo con objetos contundentes en el barrio Las Palmas de Neiva, al parecer por el hombre se negó a llevarla a un reconocido Motel de la ciudad.

Según versiones oficiales, el hombre identificado como Juan Guillermo Molina, sufrió fracturas en el tabique y golpes en el rostro, por lo que tuvo que ser intervenido en un centro asistencial de la ciudad, donde está a la espera de una cirugía para reposición de su nariz.

“mi esposa me dice que llevemos a nuestra hija donde su mamá y de ahí nos fuéramos para Ibiza, la propuesta me sorprendió porque ella no es de esas personas que les guste mucho el sexo, yo me negué y le dije que tenía que ir a saludar a mí mamá y a mis hermanas, y pasar un rato con ella, de un momento a otro ella se puso brava, alterada y me empezó a golpear con todo, todo lo que encontraba en la casa” narró.

Relató el hombre agredido, que después de haber sido golpeado por su compañera sentimental, le advertía con voz alterada, que ella quería un verdadero hombre que no le negara sus necesidades sexuales. La mujer detenida está a la espera que un Juez le defina su situación jurídica.

