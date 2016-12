La UTA y las empresas María del Rosario y Sol Bus avanzan en un acuerdo para destrabar el conflicto que comenzó el 7 de diciembre

Detalles Creado en Miércoles, 28 Diciembre 2016 01:19 Escrito por San Luis Informa

La secretaría de relaciones laborales estaba a cargo de Rosas Curi, ahora a cargo de la secretaría de transporte. En relaciones laborales asumió Diego González, ex asesor del ministerio de salud, ex vice ministro de seguridad entre otros puestos que ocupó. El mencionado corto comunicación con este medio (sanluisinforma) no obstante vale destacar que tiene una mayor experiencia en solucionar conflictos, en gestionar ya que ha trabajado durante años en diferentes áreas “calientes” del gobierno Provincial . El ministro de Gobierno, Justicia y Culto, Eduardo Mones Ruiz, designó como jefe del Programa Relaciones Laborales al abogado Diego González.

González tendrá bajo su órbita las tres delegaciones de la provincia: San Luis, Villa Mercedes y Concarán; y cumplirá funciones en las oficinas del Programa, ubicadas en el edificio administrativo de calle Ayacucho, 2do piso.

Informe Eduardo Olivares; La medida de fuerza confirmada por la Unión Tranviaria Automotor (UTA) de San Luis al Programa Relaciones Laborales podría quedar sin efecto si hoy miércoles las empresas María del Rosario y Sol Bus presentan una propuesta que acepten los trabajadores.

Así lo anunció Martín Clebot, abogado del gremio. “La situación está radicada en el juzgado laboral N°1; en el día de ayer (por el lunes) hemos tenido una audiencia y, en virtud del anuncio del paro provincial que anunció UTA estamos en tratativas de destrabar el conflicto directamente entre las partes”, dijo el letrado.

La semana pasada, Relaciones Laborales decretó el fin de la instancia de conciliación administrativa y derivó todas las actuaciones al Juzgado Laboral.

El pasado 7 de diciembre, trabajadores de ambas empresas iniciaron una medida de fuerza en reclamo por deudas salariales, incorrecta liquidación de horas extras y la aplicación de turnos cortados.

A los 10 días del conflicto, la cartera laboral dictó la conciliación obligatoria. Tras el dictamen, las empresas despidieron a 23 choferes que se adhirieron a la medida.

Ante la falta de acuerdo para reincorporar a los despedidos, la UTA anunció un paro en los servicios urbanos, interurbanos y de media distancia de toda la provincia para los días 29, 30 y 31 de diciembre.

“Las partes han intentado hablar en otros términos, han avanzado, y por ello existe una posibilidad de acuerdo”, adelantó el abogado.

El sindicato aguarda una nueva propuesta de las empresas. Si la iniciativa conforma a los trabajadores, la huelga provincial será levantada.

Mientras tanto, las empresas María del Rosario y Sol Bus, que tienen a su cargo seis corredores del interurbano, continúan con la prestación de servicios de emergencia con una cantidad de micros en circulación apenas por debajo del número habitual.

