Alberto Rodriguez Saa: "Sabe antes el FMI del presupuesto que los gobernadores", señaló el primer mandatario puntano Alberto Rodríguez Saá al término de la reunión en el CFI.

El gobernador de la Provincia, Alberto Rodríguez Saá, volvió a expresarse en desacuerdo con la injerencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la política económica y social de la Argentina. “Sabe antes el FMI del proyecto del presupuesto 2019 que los gobernadores”, criticó al salir de la reunión que mantuvo con otros pares provinciales en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

La mayoría de los jefes de Estado que participaron del cónclave se mostraron sorprendidos por el accionar del Gobierno nacional, ya que se enteran de las medidas que toma la Nación para tratar de salir de la crítica situación económica financiera por los canales de televisión. En ese sentido, uno de los periodistas que estaba en la puerta del CFI le apuntó que el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, tenía que ir con el presupuesto 2019 cerrado al FMI. Rodríguez Saá respondió: “Mirá lo que se entera el país, yo me estoy enterando de esto. Si fuera así, mirá qué triste que es para nuestro país que primero el Fondo Monetario va a conocer el presupuesto de la Nación y los gobernadores no lo conocemos”.

Sobre el encuentro detalló: “Fue una reunión de algunos gobernadores. Hablamos, por supuesto, del presupuesto, pero el tema es en general de lo que está pasando en el país, la preocupación por la economía, por la situación social en las provincias argentinas”. “Hay reuniones con los ministros de Economía y parcialmente tenemos conocimiento de lo que se está tratando. Da la impresión, lo digo yo, no de los gobernadores, que sabe antes el Fondo Monetario del presupuesto que nosotros . El Gobierno no nos ha convocado a los gobernadores para presentarnos cuál es su propuesta”, remarcó.

El gobernador de San Luis se excusó entonces de hablar del presupuesto del Ejecutivo nacional “hasta que no sepamos cuál es”. Sin embargo, dijo que van “a seguir trabajando y ampliando la base de consenso entre la oposición” y que tomarán una posición final “cuando tengamos pleno conocimiento de qué se trata, por el momento, estamos hablando de una entelequia”, opinó.

“El país en definitiva va a tener presupuesto, pero nosotros de ninguna manera vamos a avalar un presupuesto que sea del Fondo Monetario Internacional con semejante recorte sobre el tema social. Seguramente vamos a presentar nuestras diferencias, pero vamos a tratar de ayudar lo más que podamos para favorecer a los pobres, a los humildes”, agregó.

En otro tramo de la entrevista con los periodistas, el primer mandatario puntano señaló: “Nosotros no podemos hablar si el Gobierno no habla. El Gobierno nacional no dialoga con nosotros. A los gobernadores nos encantaría que el presidente de la Nación con la información en la mano del presupuesto nos dijera : ‘Esto es el presupuesto’, y entonces nosotros ahora sí estaríamos informados y sabríamos de qué hablar y podríamos presentar todas las alternativas viables”.

Al ser consultado sobre la injerencia del Fondo Monetario Internacional en las cuentas públicas del país, Rodríguez Saá se expresó en total descuerdo. “Eso es una frustración, es un fracaso del Gobierno. Además, le fracasa al Gobierno la parte política y en la credibilidad, la pérdida de confianza porque pasar de la gobernabilidad que le da la Argentina, los factores de poder de la Argentina, a renunciar a esa situación y pasar a depender del Fondo Monetario, es dolorosísimo”, apuntó.

Durante el diálogo que mantuvo con los periodistas en las puertas del CFI, que tiene su sede en la Capital Federal, le preguntaron sobre la situación particular de San Luis. “La provincia de San Luis está desesperada y tenemos que estar conteniendo a nuestro pueblo por la situación de frustración que siente por lo que está pasando en el país y, por supuesto, está hasta con miedo. Todo eso tenemos que contener, pero el tema del presupuesto pasa a ser menor en este sentido”, opinó.

Por último, anunció que el próximo martes los gobernadores se volverán a encontrar en el CFI “y vamos a tratar de que vengan otros actores sociales”, adelantó.

