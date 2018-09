El gobernador de la Provincia hizo declaraciones radiales en las que criticó la intención del Gobierno nacional de no dar a conocer el contenido de la Ley de Presupuesto 2019.

El mandatario también fustigó al presidente Macri por el desorden que padece la economía en la Argentina.

El mandatario puntano fue entrevistado este fin de semana por los periodistas del programa “Toma y Daca”, de Radio Cooperativa 770 y “El fin de la metáfora” que se emite por Radio 10. En ambas entrevistas adelantó que la Provincia “no votará ni avalará un Presupuesto 2019 que no conoce. El Fondo Monetario Internacional ya lo conoce, pero los gobernadores todavía no. Entonces, ¿cómo voy a apoyar o avalar un plan de administración, un presupuesto que no sé qué contenido tiene?”, expresó Rodríguez Saá.

En otro tramo de la charla profundizó sobre el perfil mediático que el Gobierno nacional busca darle a las discusiones con los gobernadores relacionadas al presupuesto para el año próximo. “Hay una movida muy intensa a nivel gobernadores por este tema. El Gobierno de Macri está buscando, por lo que veo, porque no tengo información oficial o un dato certero relacionado, que quiere hacer una foto con los gobernadores y decir que ya tiene nuestro apoyo para el Presupuesto 2019. Y el tema no es así. Categóricamente no es así. Nos han invitado a una reunión a la que yo, personalmente, entiendo que será para mostrarnos, presentarnos o informarnos sobre el Presupuesto. Pero nosotros no podemos avalar un tema, en este caso un presupuesto, que no conocemos. No voy a avalar algo que no conozco”, sentenció Rodríguez Saá.

“El Fondo Monetario Internacional, según lo que nos informan, ya conoce el presupuesto de la República Argentina para 2019. Pero nosotros, los gobernadores de las provincias, ¡no lo conocemos! Tampoco el pueblo argentino. Si lo presentaran nosotros lo estudiaríamos, lo podríamos analizar. Creo que sería lo normal, lo correcto, y no hacer tanta alharaca y todo este ruido. Pienso que no saben hacer un presupuesto equilibrado. O me parece que es uno que buscará ajustar y ajustar sobre los pobres, los excluidos, que ajustará al transporte, a la salud, a los más pobres, al trabajador. Y eso no es lo que uno quiere o pretende. Esto es un tema central”, señaló.

“Si me invitan para informarme sobre el contenido o darme el presupuesto podría ir o iría el vicegobernador. Pero a la foto yo no voy. Yo voy a ir si me dan el presupuesto para hablar con certeza sobre lo que planean hacer. Pero ahora estamos todos hablando de lo que, aparentemente, le llevaron al FMI. O al menos los parámetros y lineamientos generales ya los conoce el Fondo Monetario Internacional. Pero nosotros no sabemos. En cambio nos llaman para una foto”, agregó.

En otro momento de las entrevistas, el gobernador puntano se refirió a la legitimidad del contenido de la Ley de Presupuesto Nacional 2019 y la mirada previa que, según parece, le dio el FMI.

“Yo pretendo que hagamos esto bien, de la manera más racional. Primero entréguennos el presupuesto. Porque es una iniciativa que sólo tiene el Poder Ejecutivo de la Nación y que luego estudia y aprueba el Congreso. Es el plan del Gobierno nacional para el año que viene. Y sobre todo este presupuesto es especial por la crisis económica que vive el país y porque, o lo avaló, o lo consultó o lo aprobó el FMI. El Gobierno de Macri ha cambiado la fuente de legitimidad que ya no son las provincias ni el Congreso nacional. Las decisiones las toma el Fondo Monetario Internacional. Al menos deberían decirnos ‘ al presupuesto ya nos lo avaló el FMI, hagámoslo’”, manifestó Alberto.

“Dicen que soy el peronismo irracional. Pero lo que yo pido es que muestren el presupuesto así puedo conocerlo y de ese modo empezar a hablar. Y así votar o no un presupuesto que se conozca. Ustedes (los periodistas) antes de dar una noticia se informan. Antes de tomar una decisión se informan. Nosotros no podemos decidir sin conocer el presupuesto. Tal vez no sea tan monstruoso y sea bárbaro. ¡Bueno, muestrenló entonces si no tiene nada malo! Lo que pido es totalmente racional. Igualmente, creo que es uno presupuesto que traerá muchísimos ajustes”, sostuvo.

En cuanto al desempeño de Mauricio Macri y de Cambiemos en la presidencia de la Nación, Rodríguez Saá fue contundente. “Macri es un presidente que ha fracasado. Macri fracasó. La frase, que muchos toman, me pertenece. No la dije en nombre de todos los gobernadores. Es personal. Ha fracasado porque prometió combatir la pobreza. Pidió: ‘Midan la pobreza cuando termine mi mandato para ver cómo reduje la pobreza. Bien, Macri, la estamos midiendo y cada vez es mayor. Ya lo admitió el propio Gobierno que declaró que la pobreza aumentará este año y en 2019, también. Macri también fracasó en lo político, dijo que buscaría la unidad nacional e hizo lo contrario. Abrió aún más la grieta y no encontró soluciones”, señaló.