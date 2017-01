Un hombre teje un suéter cada vez que se va de vacaciones

/ 0 Puntuación:/ 0

Viernes, 13 Enero 2017

Sam Barsky no es popular en las redes sociales sólo por ser un aficionado al tejido. Es que acaba de publicar una serie de imágenes en las que ha revelado su verdadero hobby: desde el año 1999, este estadounidense teje en sus suéteres los lugares que después visitará en sus vacaciones.

De acuerdo con la revista Verne, en las primeras 24 horas desde su publicación, el 9 de enero, las imágenes habían sido vistas por más de un millón de personas: "Al principio no pensaba en ir a sitios con los suéteres. Años después de empezar a tejer, me casé y viajaba con mi esposa y se me ocurrió que sería genial utilizar algunos de los suéteres con lugares a los que íbamos".

Los diseños de Barsky abarcan desde lugares turísticos como Stonehenge, el Golden Gate o Times Square, hasta lugares cotidianos, como una casa en la nieve. Y si viaja en temporadas poco propicias de llevar jersey, los tiene incluso de manga corta o sin mangas.

"Comencé a tejer muchos de mis suéteres basándome en mis planes de viaje", cuenta el estadounidense. "Y empecé a buscar más oportunidades de hacer fotos en sitios donde mis jerseys encajaran".

Fuente: Infobae