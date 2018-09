Provincia de San Luis: Así lo informó la ministra de Hacienda Pública, Natalia Zabala Chacur, luego de que el propio gobernador Alberto Rodríguez Saá ideara y pusiera en marcha el plan “San Luis Te Cuida”,

que sirve para que los comerciantes puntanos puedan paliar de alguna manera la estampida económica generada por el Gobierno nacional en los últimos días. Personal de su cartera o del Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción se comunicará con los propietarios de negocios que no hayan podido inscribirse ni recibir el crédito. En esta nota, más detalles de la modalidad de contacto.

El próximo lunes se terminaría la primera etapa de entregas de los préstamos de $50 mil pesos en los departamentos Pedernera y Pueyrredón, con actos en Villa Mercedes y La Punta, respectivamente.

“Luego empezaríamos, para tranquilidad de la gente, a llamar por teléfono a aquéllos que no llenaron la declaración jurada en un primer momento y existían en la base de datos, o no estaban en la base de datos pero por algún motivo manifestaron alguna inquietud y le vamos a responder o llamarlos para ver si van a ser beneficiados o no al crédito”, comentó la ministra de Hacienda Pública, Natalia Zabala Chacur.

“Lo más probable es que hagamos llamados telefónicos, así como lo estamos haciendo cada día por departamento. Por ejemplo, hoy es viernes y estamos en Junín. Entonces, el viernes que viene estaremos llamando a toda la gente del departamento Junín que tuvieran inquietudes o que no pudieron estar hoy y recibir el cheque, para hacer todas las gestiones necesarias para que puedan recibir el préstamo la otra semana; y así en cada una de la localidades; por eso hay que estar atento, respetando los días de la visita”, añadió la funcionaria.

Es decir que los integrantes del Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción y de Hacienda Pública se comunicarán con los comerciantes de Ayacucho, Belgrano y Dupuy, el jueves 20; con los de Pringles, San Martín, Chacabuco y Junín, el viernes 21; y con los de Pueyrredón y Pedernera, el lunes 24.

La titular de Hacienda Pública explicó que estos préstamos “tienen varios propósitos. Por un lado, que los comercios sigan activos, repongan mercadería y que compren bienes. Con eso, el gobernador y la Provincia estarían logrando que no cierren los comercios; por otro lado, que tampoco haya un aumento feroz de precios, y si hay puestos de trabajo, también estaríamos protegiéndolos ya sea en relación de dependencia y familiar; así también son $50 mil que algo se vuelve a inyectar en la economía y así se genera un círculo virtuoso”.

“Habíamos hecho un cálculo de $3 millones, pero estaremos en un número menor porque con la gente que pudo completar la documentación en la primera etapa no llegamos a ese número. Pero seguramente muy pronto estaremos inyectando ese dinero a la economía”, concluyó.

Nota: Pablo Lucero.

Fotos: Marcelo Lacerda.